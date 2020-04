LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 24 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 24 april

21:25 - Ook geen Ome Joop's Tour

Het was te verwachten, maar ook Ome Joop's Tour kan dit jaar niet doorgaan. Tussen 26 juli en 5 augustus zouden kinderen en vrijwilligers met z’n allen gaan fietsen door Nederland, maar door het verbod op evenementen tot 1 september gaat daar een streep door. Deelnemers krijgen hun geld terug.

De organisatie wil de 70ste editie van de Ome Joop's Tour nu in 2021 houden. Een exacte datum is nog niet bepaald.

21:10 - Streep door Airborne Wandeltocht

De Airborne Wandeltocht die op 5 september zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft vanwege de coronacrisis een streep door de 74ste editie gezet.

21:01 - Het is weer tijd voor een coronavlog

Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis, intensivist Anke Kröner en corona-unitmanager Antonie Bergers blikken in deze laatste vlog terug op de heftige tijd. Ze kijken ook vooruit: hoe lang gaat dit nog duren? Vakantie zit er voorlopig bij sommigen niet in. Daarnaast klinkt hun dringende oproep: vergeet ook later je waardering voor de zorg niet.

 

20:09 - Coronahoester aangehouden

De politie heeft in Winterswijk een man aangehouden die andere mensen in het gezicht zou hebben gehoest.

 De politie heeft in Winterswijk een man aangehouden die andere mensen in het gezicht zou hebben gehoest.

20:04 - Oorlogsveteraan (99) op één in Britse hitparade met 'coronalied'

Op z'n oude dag heeft de Britse veteraan Tom Moore nog even een mooi record te pakken. De 99-jarige kwam vrijdag in de Britse hitlijsten op nummer 1 binnen met zijn versie van het nummer You'll Never Walk Alone, dat hij opnam om geld mee in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS tijdens de coronacrisis.

De oorlogsveteraan nam het nummer, dat oorspronkelijk door Gerry & The Pacemakers werd uitgebracht, op met Michael Ball en het NHS Voices of Care Choir. De opbrengst van het nummer gaat volledig naar de NHS.

Moore hoopt op 30 april honderd jaar te worden.

 

20:02 - Deze leraren zijn 'megatrots'

De leraren van basisschool Bastion Bredevoort hebben een heel bijzondere manier gevonden om te vertellen hoe trots ze zijn op hun leerlingen.

 

19:33 - Deze jongens kopen tulpen voor eenzame ouderen

Het begon afgelopen dinsdag met het rondbrengen van het kerkblaadje. Dat doet Gio (12) regelmatig. Tijdens het rondbrengen bedacht hij dat het misschien leuk zou zijn om samen met het blad ook wat bloemen te bezorgen. Van zijn eigen spaargeld kocht hij 200 tulpen en ging de deuren langs; veelal bij oudere mensen. 'Sommige huilden zelfs.'

19:02 - Historisch hoog begrotingstekort verwacht

Het kabinet houdt dit jaar rekening met een historisch hoog begrotingstekort van 92 miljard euro. Dat is 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), staat in de Voorjaarsnota.

'Dat is enorm, dit komt buiten oorlogstijd eigenlijk niet voor. Dit is een crisis zonder precedent', zegt minister Hoekstra van Financiën tegenover de NOS.

18:55 - Uitbraak coronavirus Italië al in januari

De uitbraak van het coronavirus in Italië, dat als eerste grote westerse land werd getroffen, begon al in januari. De eerste infecties vonden toen al plaats en mogelijk zelfs nog eerder, melden wetenschappers.

Italië begon met testen op corona nadat op 21 februari in het Noord-Italiaanse Codogno de eerste positieve diagnose was gesteld. Meteen schoten de aantallen gemelde besmettingen en doden omhoog. Deskundigen vermoedden dan ook snel dat het virus zich al weken onopgemerkt had kunnen verspreiden.

De afgelopen 24 uur registreerde Italië 420 sterfgevallen door corona, het laagste aantal in ruim een maand. Wel is er weer een stijging bij het aantal nieuwe besmettingen.

17:01 - Enorme domper: De Graafschap promoveert niet naar de eredivisie

De Graafschap promoveert niet naar de eredivisie. Hoewel de club daar wel rekening mee hield, besloot de KNVB vrijdagmiddag dat er dit seizoen geen degradanten zijn en dat er ook niemand promoveert.

16:59 - Ook kaarten voor Huntenpop blijven geldig

Ook Huntenpop in Ulft gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het festival. De kaarten blijven geldig tot de volgende editie, die gepland staat voor 30 en 31 juli 2021. Eerder kwamen onder meer Down The Rabbit Hole en de Zwarte Cross al tot hetzelfde besluit.

 

16:35 - Moet je iemand aanspreken op verkeerd coronagedrag?

Het lijkt simpel, maar toch houdt niet iedereen zich aan de coronaregels. Illegale feestjes, gezinnen die toch even bij opa en oma langsgaan en ongemakkelijke situaties in de supermarkt. Moet je iemand aanspreken op verkeerd coronagedrag en zo ja, hoe? Etiquettedeskundige en historica Reinildis van Ditzhuyzen uit Zutphen vindt dat het zinloos is.

Foto: ANP

16:10 - Minder dan 1000 coronapatiënten op de IC

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlanders met het coronavirus op intensivecareafdelingen liggen er 922 in Nederland en 41 in Duitsland. Op de intensive cares liggen verder 388 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen ongeveer 1700 mensen die besmet zijn met het coronavirus.

15:40 - Koekjes voor IC-personeel

KLM'ers brengen vandaag in heel het land koekjes langs bij personeel van de IC's. De actie is opgezet onder de naam 'blauw helpt', door mensen die iets goeds willen doen 'nu er niets te vliegen valt'. Deze foto kregen wij doorgestuurd van Juliette, die samen met Agnes al de ziekenhuizen in Tiel, Den Bosch, Uden, Helmond en Beugen hebben bezocht. Ze zijn nu op weg naar het CWZ en Radboudumc in Nijmegen.

Foto: Juliette Engelhard

14:47 - Drone houdt de wacht boven de Waalstrandjes

Een droneteam van de politie houdt de komende tijd de wacht boven de Waalstrandjes in Wamel en Dreumel. Daar is gistermiddag mee begonnen, na meldingen dat er groepen jongeren zouden uithangen die geen anderhalve meter afstand zouden houden.

14:35 - 19 nieuwe Gelderse coronadoden

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 505. Dat zijn er 19 meer dan gisteren, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM.

In 24 uur tijd zijn er ook 9 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in onze provincie, wat het totaal op 1203 brengt. Dat is het laagste aantal in lange tijd.

Lees hier meer over de Gelderse coronacijfers.

13:58 - Nieuwe landelijke cijfers: nog eens 112 doden

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4289. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 112 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 123 naar 10.281. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 36.535. Dat zijn er 806 meer dan op donderdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:42 - Enorme spanning bij De Graafschap

De Graafschap hoort vanmiddag vrijwel zeker of het wel of niet promoveert naar de eredivisie. Door het coronavirus kan de competitie niet worden uitgespeeld en moet de uitkomst op papier worden vastgesteld. De spanning in het Achterhoekse kamp neemt toe. Er zijn twee opties.

12:17 - Steun van militairen aan Rijnstate stopt

Ziekenhuis Rijnstate gaat de ondersteuning van vier militair verpleegkundigen niet verlengen. De ondersteuning is niet langer noodzakelijk, laat de gemeente Arnhem weten. De steun stopt 26 april om 17.00 uur.

Er komen minder patiënten met het coronavirus naar het ziekenhuis en er gaan minder patiënten naar de IC-afdeling. Er komt weer meer ruimte voor niet-Covid-19-patiënten.

'Dit betekent overigens allerminst dat deze fase als rustig beschreven kan worden. De zorg voor coronapatiënten is zeer intensief, en de druk op zorgpersoneel is blijvend hoog', schrijft de gemeente.

12:09 - CBS: sterfte door coronavirus neemt af

Afgelopen week is de sterfte in Nederland door het coronavirus afgenomen. Dat meldt het CBS. Vorige week waren er weliswaar zo'n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld, maar dat waren er minder dan week eerder.

12:03 - Brandbrief Gelderse gehandicaptenzorg aan Tweede Kamer

De ondernemingsraden van twee grote organisaties in de gehandicaptenzorg in Gelderland, Limburg en Brabant luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de werkomstandigheden. Volgens de raden van Daelzicht en Dichterbij lopen zorgmedewerkers in het hele land grote risico's door vaak onbeschermd werken in deze coronatijd.

Medewerkers moeten in crisissituaties vaak snel ingrijpen en dan is er geen tijd voor beschermende maatregelen, aldus de organen. De constante stress op de werkvloer vergroot de kans op PTSS (posttraumatische stressstoornis), zeggen ze.

Voor de 170.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg is het 'haast onmogelijk om de RIVM-richtlijnen rond social distancing en hygiënemaatregelen in acht te nemen. Onze cliënten begrijpen dit niet', aldus Bert Impelmans en Henk Haenraets, voorzitters van de ondernemingsraden van respectievelijk Daelzicht en Dichterbij.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers zijn volgens hen nog steeds niet overal beschikbaar, en er zijn maar weinig medewerkers met klachten getest. Medewerkers kunnen geen 1,5 meter afstand houden omdat cliënten dat niet toelaten.

Daar komt bij dat cliënten in de gehandicaptenzorg niet begrijpen of snel weer vergeten waarom ze 1,5 meter afstand moeten houden, niet snappen waarom er niet met de begeleiding geknuffeld kan worden, ze ondanks besmetting en daarbij horende quarantaine gaan dwalen en veel hulp en verzorging nodig hebben waarbij de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd.

11:50 - Iets meer besmettingen in België

Bij onze zuiderburen zijn de afgelopen 24 uur 1496 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, terwijl dat aantal de afgelopen dagen nog onder de duizend lag. De toename hangt wellicht samen met het hogere aantal tests. Het totaal aantal besmettingen staat nu op 44.293, nadat ruim 189.067 testen zijn uitgevoerd.

De autoriteiten telden het voorbije etmaal 190 sterfgevallen, waarmee het totaal komt op 6679. Daarin zijn vanwege een technisch probleem de meest recente sterfgevallen in Vlaamse woonzorgcentra niet meegenomen.

11:41 - Vragen over corona? Bekijk hier de antwoorden

 Om talloze vragen over het coronavirus te beantwoorden sloegen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Omroep Gelderland de handen ineen. Op 10 april werd de website gelanceerd en met succes! Meer dan 20000 bezoekers weten de site te vinden.

11:00 - 'Woningsdag bij kwart van de mensen bekend'

Een kwart van de Nederlanders weet dat Koningsdag dit jaar is omgedoopt tot Woningsdag en weet ook wat er georganiseerd wordt. Tegelijk weet de helft van de mensen bij wie de term bekend is, niet wat het inhoudt. Dat meldt bureau Citisens op basis van onderzoek onder ruim 2500 Nederlanders.

Vorige week liet de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen weten dat Koningsdag vanwege corona verandert in Woningsdag met onder meer een digitale kleedjesmarkt, het zingen van het Wilhelmus vanuit deuropening of balkon en het gezamenlijk uitbrengen van een nationale toost.

In het onderzoek zegt 16 procent van de ondervraagden te gaan meedoen aan de nationale toost en een even groot deel wil digitale optredens gaan

bekijken. Bijna 10 procent geeft aan mee te zingen met het Wilhelmus, 4 procent bezoekt de digitale kleedjesmarkt.

Velen weten nog niet hoe zij de dag gaan doorbrengen. Of mensen denken dat het een vrij gewone vrije dag wordt, met wandelen of fietsen, klussen of - op gepaste afstand - op bezoek gaan.

10:06 - Ede sluit opnieuw parkeerplaatsen bij Ginkelse Heide

Parkeerplaatsen bij de Ginkelse Heide in Ede gaan zaterdag en zondag opnieuw dicht. De gemeente wil zo voorkomen dat er grote groepen mensen samenkomen in de natuur. Ook afgelopen weekenden deed de gemeente dat.

 Parkeerplaatsen bij de Ginkelse Heide in Ede gaan zaterdag en zondag opnieuw dicht. De gemeente wil zo voorkomen dat er grote groepen mensen samenkomen in de natuur. Ook afgelopen weekenden deed de gemeente dat. Vanaf zaterdagochtend 25 april 7:00 uur worden alle parkeerplaatsen aan de N224 vanaf de A12 tot en met die bij de rotonde bij de Langenberg afgesloten. Dit duurt tot en met zondagavond 26 april 21:00 uur. Parkeren in de berm is ook verboden.

10:00 - Een bijzondere verjaardag voor Eline (12)

 Lieve knappe Eline is gisteren 12 jaar geworden.



Lieve knappe Eline is gisteren 12 jaar geworden. 🎈



Helaas door de Corona kon zij dit niet vieren dus deed de lieve buurvrouw van

Ik dacht "ik wil haar verrassen met een fotoshoot".

Ik dacht “ik wil haar verrassen met een fotoshoot”.

Wowwww een verjaardag om nooit meer te vergeten! En voor mij een eer om dit speciale meisje vast te mogen leggen... Nogmaals gefeliciteerd lieve Eline

Wowwww een verjaardag om nooit meer te vergeten! En voor mij een eer om dit speciale meisje vast te mogen leggen... Nogmaals gefeliciteerd lieve Eline😘



#birthdayduringquarantine #happygirl #letthembelittle #letthemexplore #fav_kids_ #verjaardagtijdenscorona #verjaardagsfeestje #photoshoot #happygirl #verrassing #zonneschijn #garden #portraitphotography #nikonphotography #sigma70200 #lovemyjob Lieve knappe Eline is gisteren 12 jaar geworden. 🎈Helaas door de Corona kon zij dit niet vieren dus deed de lieve buurvrouw van @theeschenkerijboerengoed een oproep om allemaal een kaart of tekening te sturen zodat Eline zich echt jarig kon voelen!Ik dacht “ik wil haar verrassen met een fotoshoot”.Net als ik waren er ook andere mensen die wat leuks hadden geregeld bleek gister. Een rit in een paardenkar, een heuse troetelbeer kwam langs en de postbode met wel 500 kaarten!Wowwww een verjaardag om nooit meer te vergeten! En voor mij een eer om dit speciale meisje vast te mogen leggen... Nogmaals gefeliciteerd lieve Eline😘#birthdayduringquarantine #birthdaygirl #garden shoot #portretfotografie

09:32 - Stoeptekenwedstrijd Velp afgelast vanwege vele aanmeldingen

De stoeptekenwedstrijd in Velp gaat op Koningsdag niet door. De organisatie wilde iets organiseren voor kinderen, maar door de vele aanmeldingen is men bang voor samenscholing op straat. Dat wil het bestuur van Velp voor Oranje voorkomen en daarom gaat het niet door.

We moeten nog steeds heel voorzichtig zijn vanwege het coronavirus. Niet alleen voor onszelf, maar we moeten ook anderen niet in gevaar brengen’, vindt initiatiefneemster Marion Opheij. ‘Gezien de leuke en enthousiaste reacties vandaag is de kans groot dat we zo’n wedstrijd in de toekomst, als het coronavirus is verdreven, opnieuw gaan organiseren’, concludeert medeorganisator Anita Matser.

09:25 - VR-bril moet stress verminderen bij zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers staan soms zwaar onder druk en hebben last van stress. Om van die stress af te komen zet het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk VR-brillen in.

'Bij tien tot dertig minuten per dag is er al een forse daling van de spanning', zegt Anja van 't Klooster, van het bedrijfsopvang team. 'De eerste reacties zijn zeer bemoedigend. Een verpleegkundige gaf aan weer goed te slapen na een aantal dagen gebruik. Een ander vertelde geen nare dromen meer te hebben. Ook heb ik gehoord dat medewerkers een betere focus hadden na gebruik.'

09:05 - Doe mee met de Online Koningsspelen

Van 9.00 tot 12.00 uur worden de Gelderse Online Koningsspelen gehouden. Dit jaar is het allemaal een beetje anders dan normaal. Maar je kunt toch meedoen! Lees hier hoe.

08:57 - GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt opnieuw hoe het met mensen gaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland is een tweede onderzoek gestart om te weten te komen hoe het met mensen gaat.

De eerste peiling liet zien dat deelnemers hun leven gemiddeld een 7,1 geven. 'Er was veel bezorgdheid, maar ook zagen we dat mensen proberen om ‘normaal’ door te leven. Ook zeiden mensen meer saamhorigheid in de samenleving te zien.'

De GGD wil nu weten of dat nog zo is. 'Het is belangrijk om zicht te hebben op gezondheid en welzijn van de inwoners. Maar ook om te weten wat de behoefte is aan hulp en ondersteuning. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht ondersteuning bieden waar dat nodig is. Ook zijn de resultaten belangrijk om de gemeenten te adviseren', zegt de GGD.

Inwoners van regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen deelnemen via deze link.

08:32 - 'Veel kappers knippen illegaal'

Veel kappers knippen illegaal toch het haar van klanten. Volgens RTL Nieuws is het momenteel big business.

RTL Nieuws sprak meerdere kappers, die ondanks het verbod op hun werkzaamheden tot in ieder geval 20 mei toch klanten blijven knippen. Ze bieden hun diensten aan op Facebook of Marktplaats, maar worden vaak ook gewoon zelf gebeld door klanten.

Kappersbond ANKO zegt veel signalen te krijgen over illegale kappers. Volgens de bond hebben veel kappers geen reserves. 'De verleiding is dan groot om toch wat bij te verdienen.'

Het risico is echter groot: een boete van 4000 euro voor de kapper en 400 euro voor de klant. 'We zijn als

branche heel duidelijk: het mag gewoon niet, ook niet bij je thuis.'

08:25 - 65 jaar getrouwd: echtpaar mag even een uurtje bij elkaar zijn

Hoe vieren ouderen in woonzorgcentra in tijden van corona hun huwelijksdag? Niemand mag de instellingen in en de ouderen mogen er niet uit. Het echtpaar Oosterlee in Arnhem was donderdag 65 jaar getrouwd. Speciaal voor hen werd voor een uurtje afgeweken van het beleid van het woonzorgcentrum Driegasthuizen, waardoor ze toch samen even konden zijn op deze bijzondere dag.

Lees hier meer of bekijk de video:

 

08:10 - Boodschap van burgemeester, politie en handhavers in Lochem

07:52 - Aantal coronadoden Duitsland iets sterker gestegen

Het dodental door het coronavirus in Duitsland is met 227 sterker gestegen dan een dag eerder, toen 215 mensen overleden. Het geregistreerde aantal doden bij onze oosterburen staat nu op 5321.

Het aantal nieuwe besmettingen is iets lager dan de dag ervoor. Bij 2337 mensen is het virus de afgelopen 24 uur vastgesteld, waarmee het totaal op 150.383 komt. Donderdag werden 2352 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus.

07:35 - Leraren nemen leerlingen online op expeditie

Leraren van OBS de Wijzer in Beneden-Leeuwen nemen de leerlingen mee op expeditie. Niet in het echt, maar wel online. Via Youtube nemen Freddie en Eddie de kinderen mee de wereld in, en dat ziet er dan ongeveer zo uit!

 

07:17 - Sint Josephscholen in Nijmegen toch open op 11 mei

De 14 Sint Josephscholen in Nijmegen gaan toch vanaf 11 mei open. Dat heeft het bestuur donderdag in een brief bekendgemaakt. De eerdere beslissing om dicht te blijven, leidde tot een storm van kritiek.

De stichting wilde eerst weten wat precies de voorwaarden zijn om de scholen weer open te laten gaan. Ook vroeg ze zich af hoe er op een 'veilige en werkbare' manier onderwijs gegeven moest worden.

In de brief van donderdag schrijft bestuurder Luciënne van den Brand dat de Stichting Sint Josephscholen daarop reacties kreeg als: 'Dat bestuur is gestoord. Weten ze wel hoe het met de rest van de wereld gaat.' Ook kreeg ze adviezen die ze 'liever niet herhaalt'.

Lees het verhaal hier.

07:13 - 2,5 miljoen voor zorgverleners

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en dus ook zelf meer risico lopen op de intensive care te belanden, arbeidsongeschikt te raken of zelfs te overlijden.

Het geld is niet alleen voor de zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.