De Graafschap neemt, met Cambuur, juridische stappen tegen KNVB

De Graafschap gaat vol het gevecht aan met de KNVB om alsnog promotie af te dwingen naar de eredivisie. 'We willen precies weten wat hier gebeurd is.'

De club uit Doetinchem heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen en gaat juridisch onderzoeken of de KNVB fouten heeft gemaakt. 'We gaan toetsen welke stappen we kunnen zetten. We zijn bereid daarin heel ver te gaan', zegt directeur Hans Martijn Ostendorp.

De Graafschap voelt zich zwaar benadeeld door de voetbalbond. Vrijdagavond werd bekend dat de Achterhoekers en koploper Cambuur niet promoveren naar de eredivisie terwijl RKC en ADO Den Haag niet degraderen. De KNVB had de clubs twee simpele scenario's voorgelegd. Op basis van de stand en het feit dat 75 procent van het seizoen is gespeeld waren De Graafschap en Cambuur er vanuit gegaan dat ze zouden promoveren.

'Geen meerderheid'

De woede, frustraties en vooral onbegrip ontstonden echter vooral omdat een meerderheid van de clubs voor die promotieregeling hadden gestemd en de KNVB daar uiteindelijk toch aan voorbij ging. Directeur Eric Gudde noemde de 16 clubs die voor promotie en degradatie waren 'onvoldoende' en 'geen meerderheid.' Gudde: 'Een meerderheid noem ik 80-20.'

De Graafschap gaat vol het gevecht aan met de KNVB om zijn gelijk te halen

Neutrale stemmers

De Graafschap denkt goede kansen te maken om zijn gelijk te halen. De clubleiding heeft veel prangende vragen die het maandag verder uitwerkte en gaat voorleggen aan een advocaat. Ostendorp: 'Bij die peiling waren dus 16 clubs voor. Negen waren er tegen. Ook waren er negen clubs die zich onthielden (neutraal) van een stemming, maar die zijn opgeteld bij de tegenstemmers. Dat is raar. Waarom is dat gebeurd? Normaal gesproken, en ik weet dat uit mijn tijd als burgemeester, wordt een voorstel aangenomen op basis van een meerderheid.'

'Hoe is de procedure nu precies verlopen?', vraagt een nog altijd ontgoochelde Ostendorp zich hardop af. 'Is de informatie vooraf wel duidelijk geweest? We willen inzicht in het hele proces en volledige openheid van zaken. We hebben besloten daarin samen op te trekken met Cambuur.'

Advies

Maar er is meer waardoor De Graafschap denkt sterk te staan. Ostendorp zegt namelijk nadrukkelijke signalen te hebben ontvangen dat De Graafschap daadwerkelijk zou promoveren. 'Gudde heeft steeds gezegd zo dicht mogelijk bij de waarheid te willen blijven. Daarmee bedoelde hij dus de stand zoals hij was. Hij leunde zwaar op mensen die hem dat ook geadviseerd hebben en met wie hij wekenlang intensief aan tafel heeft gezeten.'

Gudde vroeg ze: wat vinden jullie? Er bleek een meerderheid voor promotie en degradatie te zijn. Hij zei ook dat kan ik niet zomaar naast me neer leggen. Hoe ik dit weet? Omdat ik ook met die mensen heb gesproken.'