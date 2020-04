'Mensen houden zich goed aan regels op Koningsdag'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen meldt maandagmiddag namens alle 25 Veiligheidsregio's dat ze tevreden terugkijken op het verloop van Koningsdag.

'Wat ons vandaag opviel is dat er natuurlijk mensen op pad zijn. Ze hebben een vrije dag, maar vergeleken met vorig weekend is het al een stuk rustiger', zegt Bruls vandaag tegen NPO Radio 1.

In de meeste gemeenten is de dag rustig verlopen. Ook een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt dat er geen signalen zijn binnengekomen over drukte in de regio.

Zo was het heel rustig in het Goffertpark in Nijmegen, waar normaal gesproken duizenden mensen zijn op Koningsdag.

'Voorbeeldig gedragen'

Ook in natuurgebieden hebben dagjesmensen zich goed aan de regels gehouden, zeggen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vooral op de Veluwe is het druk geweest, maar toch gedroegen bezoekers zich daar 'voorbeeldig', zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. 'Allemaal met voldoende afstand. Het valt ook op dat wandelaars echt voor een ommetje komen en niet urenlang blijven hangen.'

Oproep heeft effect

Maandagochtend riep Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met klem op vooral thuis te blijven en niet op straat het Koningsfeest te vieren. Mensen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep, zo blijkt aan het begin van de avond.

Dit weekend zag de gemeente Arnhem zich nog genoodzaakt een drone in te zetten om samenscholing in parken tegen te gaan. Het was volgens Burgemeester Ahmed Marcouch noodzakelijk vanwege 'problematische drukte' op die plekken.

Maar ook in Arnhem was het rustig vandaag, zegt de burgemeester: 'In het Sonsbeek Park was het wel druk, maar niet problematisch. De oproep blijkt nu te helpen. Maar we moeten ook echt volhouden, kom niet in de verleiding.' En, zegt hij, de avond is nog jong. 'We houden de vinger aan de pols vanavond.'