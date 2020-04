Koekhappen vanuit de auto, we zijn erg creatief op deze Koningsdag

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het ziet er erg grappig uit: volwassenen en kinderen hangen half uit het raam van de auto, om een kartonnen bordje weg te gooien. 'Deze koek moeten wij in de mond van Willem-Alexander gooien', wijst Lynn. Op het kartonnen bordje is een ontbijtkoek geprint. Iets meer dan twee meter bij de auto vandaan staat een twee meter hoog hoofd van koning Willem-Alexander, met de mond wijd open. Lynn mikt, gooit, en mist.

Het is een van de verschillende opdrachten die de deelnemers op hun route voorgeschoteld krijgen. 'De route duurt zo'n anderhalf uur', vertelt Dave van de Streek van de Veluwe Koerier. 'Onderweg moeten de deelnemers oranje kroontjes tellen, puzzels en rebussen oplossen, maar dus ook koekhappen. En een andere opdracht is een zelfgevouwen papieren vliegtuig in een groot gat gooien. De koning is immers ook piloot, dus ze moeten hem helpen het vliegtuig veilig te laten landen.'

In de auto blijven

De marketingafdeling kwam nog geen twee weken geleden met het plan voor deze Koningsrit. 'We wilden toch iets leuks bedenken voor de mensen in deze regio', legt Van de Streek uit. 'Maar het moest wel coronaproof. Daarom moeten alle opdrachten vanuit de auto volbracht worden. Zo ben je er toch even uit, maar is alles wel veilig.'

Een ouder echtpaar komt in een rode oldtimer aanrijden. 'We wilden vandaag sowieso al een stukje gaan rijden', vertelt de vrouw. 'Dan is het wel leuk om ook nog een puzzeltocht te doen.' Ook zij krijgt het niet voor elkaar de 'koek' in de mond van de koning te gooien. 'Helaas', lacht ze, voordat ze hun weg vervolgen.