Een kleedje voor het huis? Of een borrel? 'Doe het niet!'

Geen grote feesten vandaag en ook geen vrijmarkten. Toch zoeken we met z'n allen naar mogelijkheden om Koningsdag te vieren. 'Doet het niet. Het is een moeilijke boodschap, maar alleen zo zijn er ook geen risico's', is het dringende advies van Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Er zijn veel initiatieven in Gelderland om er toch een feestje te maken. Zo kun je coronaproof blikgooien in Barneveld en kunnen kinderen in Nijmegen oud-Hollandse spelletjes doen in andere delen van onze provincie.

'We zien heel veel initiatieven waarin iedereen let op de veiligheid en de afstand. Iedereen probeert toch een grens op te zoeken, maar wij zijn heel strikt. Doe het niet', stelt Koop op Radio Gelderland.

Door het niet te doen, is het risico op een samenkomst uitgesloten en weet zeker dat er aan het einde van de dag niet gezellig geborreld wordt met de buurt. Koop: 'Maak het vooral thuis zo gezellig mogelijk.'

Luister het gesprek hier terug:

'Echt even volhouden'

Wat mag er dan wél vandaag? Een tompouce eten met de familie? Koop vervolgt: 'Dat mag; er mogen drie mensen op bezoek komen als je de 1.5 meter kunt waarborgen. Dat is niet verboden, maar het geeft wel weer risico's.'

'We moeten nu echt even volhouden, de grenzen niet opzoeken. We zijn al zeven weken bezig met elkaar. Het zou toch jammer zijn als we over een aantal weken weer een piek krijgen op de IC door deze 27e april.'

Tot slot: kunnen de kinderen wel gewoon naar buiten? 'Kinderen tot 12 jaar kunnen samen spelen. Gelukkig kan dat ook met dit mooie weer', besluit Koop.