Zo vierde onze provincie Koninginnedag

Door de jaren heen kwam de koninklijke familie met regelmaat op bezoek in Gelderland tijdens hun nationale feestdag. Zo ook 22 jaar geleden in Zutphen en Doesburg en 29 jaar geleden in Buren en Culemborg, met een jonge Willem-Alexander en Beatrix als koningin. En dat bezoek kun je vandaag terugkijken.

Vandaag kun je bij Omroep Gelderland nog een keer genieten van twee Koninginnedagen. Om 11.00 uur begint op TV Gelderland de herhaling van de registratie uit 1991 in Buren en Culemborg. 's Middags vanaf 14.20 uur is de registratie uit 1998 in Zutphen en Doesburg te zien.

Aansluitend is het programma Introdans een koninklijk cadeau te zien. Daarin zien we het Arnhems balletgezelschap dat een voorstelling vertoont tijdens een staatsbezoek aan Argentinië in 2006.

De dans was een cadeau van toenmalig koningin Beatrix aan het land van haar schoondochter. Introdans danste die dag in het wereldberoemde Teatro Colón in Buenos Aires.