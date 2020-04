Barneveld kan uitslapen, luilakken gaat niet door

Luilakken is de naam van deze traditie waarbij tientallen jongeren rond 5.00 uur in de ochtend samenkomen om met hun geprepareerde brommers zoveel mogelijk kabaal te maken.

Volgens de jongeren al tientallen jaren een traditie, waar de coronamaatregelen nu een streep doorzetten.

'We zijn genoodzaakt om het af te zeggen vanwege corona, zegt één van de jongeren. 'Na een halfjaar vergaderen bij de gemeente hadden we alles rond en was het een evenement geworden. Dat evenement is door de gemeente Barneveld afgelast.

'Verpest het niet voor volgend jaar'

Op de Facebookpagina Luilakken Barneveld wordt gevraagd om niet de straat op te gaan. 'Blijf vooral thuis jongens, hoe verleidelijk het ook is. (...) Het zou jammer zijn als er toch mensen gaan rijden in Barneveld die het zouden verpesten voor ons volgend jaar. Dit levert namelijk nog veel meer gezeik op en ook onderling! Laten we volgend jaar met zijn allen gewoon twee keer zo hard gaan!'

Luilakken in Neder-Betuwe

Ook in dorpen in de gemeente Neder-Betuwe is het zogenoemde luilakken op Koningsdag een traditie. Of dat wel doorgaat, is op dit moment niet bekend.

