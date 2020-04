Zelf een camera ophangen en darten maar! Martijn wint thuis van wereldtopper

Voor de PDC Home Tour streed Kleermaker deze week onder meer tegen Michael Smith, de nummer vijf van de wereld. En hij won ook nog. 'Dat was een hele mooie overwinning tegen zo'n gerenommeerde naam. Zo iemand verslaan geeft een heel fijn gevoel. Ik was dan ook blij dat ik bij hem in de poule geloot werd, want je wil toch tegen toppers spelen en die verslaan.'

Toch ging het allemaal niet zo makkelijk, vertelt Kleermaker. 'Ik stond 3-0 achter. Maar ik dacht: ik wil niet meteen met 5-0 'op de ballen' krijgen. Ik gooide daarna heel sterk en had hoge finishes. Bij 3-3 dacht ik: erop en erover.'

'Alsof ik in een leeg pakhuis speel'

Toch zijn het gekke tijden. Darters die niet in volle zalen tegen elkaar strijden, maar vanuit hun eigen kamer, zonder publiek. 'Dat is een gekke gewaarwording. Ik speel ook in een ruimte die nogal hol is. Het lijkt wel alsof ik in een leeg pakhuis sta.'

'Het spelletje is ook heel anders. Michael Smith en ik zijn normaal gesproken snelle spelers, we gooien snel. Maar nu moeten we na elke leg verplicht 20 seconden wachten. Normaal doe je dat niet, qua ritme is het dus heel lastig om er lekker in te komen.'

'Ik mis zelfs het gesnurk van mijn kamermaatje'

Hoewel Kleermaker het fijn vindt thuis in ieder geval wedstrijden te kunnen spelen, hoopt hij dat snel de echte toernooien weer gaan beginnen. 'Het is namelijk altijd een halve familieaangelegenheid. Ik mis de toernooien, samen een hapje eten. Zelfs het gesnurk van mijn kamermaat mis ik. En als je dat al mist, is het goed heftig.'

Het eerste jaar bij de PDC is een gek jaar geworden. 'Ja, ik had me toch echt een ander jaar voorgesteld. Ik heb mijn baan opgezegd voor een dartscarrière. Maar die ligt nu zeker al drie maanden stil en voor juli ben ik ook bang. Ik hoop dat het snel anders wordt, maar ook ik heb geen vaccin.'

