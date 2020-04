De Graafschap mag blijven hopen op eredivisie: 'Besluit kan worden teruggedraaid'

Het besluit om dit jaar geen promotie en degradatie toe te passen in de eredivisie en de eerste divisie roept een hoop vragen op. Burgemeester Boumans denkt dat het bestuur van de KNVB deze keuze nooit had mogen maken. 'Dat staat namelijk in het reglement dat ze zelf hebben opgesteld. De KNVB mag namelijk geen schade aan clubs berokkenen of daar twijfel over laten ontstaan.'

En juist dat is wel gebeurd, zegt Boumans. 'De schade is er zowel bij Cambuur als De Graafschap, miljoenen. En er is ook onduidelijkheid. Het eigen reglement is dus overtreden, dat kan herroepen worden door de eigen leden in een algemene vergadering. In de statuten staat dat bij zo'n vergadering zeker vier clubs aanwezig moeten zijn. Nou, met De Graafschap, SC Cambuur en FC Utrecht hoef je er nog maar één bij te vinden. Dan kun je de beslissing terugdraaien.'

'Schandalig'

Maar hoeveel verstand heeft de burgemeester er nou eigenlijk van? 'Ik ben al 20 jaar toezichthouder, ik vind dit juridische ook erg interessant. En door de coronacrisis heb ik ook wat tijd over, dus kon ik mezelf erin verdiepen. Maar het raakt me ook diep, dit treft De Graafschap diep in het hart, schandalig.'