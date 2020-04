Slapeloze nachten van reeks autobranden: 'Er moet een einde aan komen'

'Ik liep hier afgelopen nacht door de wijk om te kijken of ik iets of iemand zag.' Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft letterlijk slapeloze nachten van de vele autobranden die er de afgelopen week in zijn stad zijn geweest. In de nacht van zaterdag op zondag was het weer raak, waarmee het totaal op dertien komt.

De Arnhemse burgervader kijkt ernstig als hem naar de laatste stand van zaken rondom de autobranden wordt gevraagd. 'De politie zit er boven op, maar afgelopen nacht was het weer raak.'

In de nacht van zaterdag op zondag brandde in de Garnizoenstraat en de St. Janskerkstraat twee voertuigen compleet af. De brandweer en politie gaat er in beide gevallen vanuit dat het om brandstichting gaat.

De wijk in

'Ik ben naar de mensen toegegaan. Ze stonden buiten en waren geschrokken van de knallen van de brandende auto', aldus Marcouch. De eerste zes autobranden vonden plaats in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april en sindsdien is de burgemeester er dag en nacht druk mee.

'Ik ga naar de mensen toe, ik loop door de wijk. Je wil je betrokkenheid tonen. Ik heb hier gisteravond ook rondgelopen, zoals de politie patrouilleert. Want het beste werkt op heterdaad betrappen. We rusten niet voordat we dit opgelost hebben.'

Geen jongeren

Speculeren over wie verantwoordelijk is voor de autobranden, daar waagt Marcouch zich niet echt aan. Volgens onderzoekster Lydia Dalhuisen, die onderzoek heeft gedaan naar brandstichters, worden de meester branden aangestoken door vandalen, baldadige jongeren die zich vervelen. 'Het zijn geen jongeren, denk ik', zegt Marcouch. 'Maar ik maak me veel zorgen, er moet een einde aan komen.'

