'Dit is de grootste crisis ooit', burgemeester verdedigt inzet drone bij handhaving coronaregels

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Dus laten we niet voortdurend dat soort discussies met elkaar voeren', reageert hij onder meer op de kritiek die vanuit een deel van de gemeenteraad klonk over de drone-inzet van afgelopen zaterdag. 'Doe wat je moet doen en bedenk elke keer: wat kan ik bijdragen. In plaats van elke oproep vanuit de autoriteiten ter discussie te stellen, terwijl we weten dat dit de grootste crisis ooit is.'

Zie ook: Drone ingezet om te controleren of mensen zich aan coronaregels houden

'Je ziet eigenlijk een beeld door het hele land dat mensen denken: het kan nu wel weer', stelt de burgervader over de toenemende drukte ondanks de nog altijd geldende maatregelen. Maar de situatie is volgens hem 'nog steeds ernstig' en samenscholing is 'nog altijd verboden'. 'Daar kun je gewoon een bon voor krijgen. Allemaal om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.'

'Deel Musispark afgezet'

Zondag was het weer druk in het Arnhemse centrum, maar iets minder dan zaterdag, zag Marcouch. De parken waren wel 'problematisch druk'. Delen van het Musispark worden dan ook afgezet om 'hangen' te voorkomen, laat hij aan Omroep Gelderland weten. De drone die zaterdag is ingezet, werd zondag niet gebruikt.

'Meer doet dat ding niet'

De inzet van de drone is 'noodzakelijk' geweest om mensen te waarschuwen, vindt Marcouch. 'We komen er met onze handhaving niet aan toe om iedereen aan te spreken.' Het is een apparaat dat over het park vliegt en mensen attendeert op de 1,5 meter afstand, legt de burgemeester uit. 'Meer dan dat, doet dat ding niet. Maar die drone helpt op plekken waar mensen te massaal aanwezig zijn en de risico's het grootst zijn.' De drone registeert niks en er worden geen opnames gemaakt, verzekert Marcouch. 'We hebben niet voor elke hoek van de straat en elke portiek een handhaver.'

Maar na eerdere kritische geluiden van onder meer D66 en CDA laat ook de grootste Arnhemse raadsfractie GroenLinks weten niet gelukkig te zijn met de drone-inzet. 'Daar moet je heel voorzichtig mee zijn', vindt fractievoorzitter Mark Coenders. 'Alleen als er geen andere middelen meer zijn, kun je die inzetten.' Een gesprek met een handhaver werkt volgens hem bovendien veel beter 'dan een drone die overvliegt'. 'Daarnaast is dat ook veel beter voor de privacy.'

'Drone gaat wel echt grens over'

Die privacy is voor Coenders een heel groot recht: 'een grondrecht'. 'Dat moeten we ook in tijden van crisis respecteren. En of dat met een drone kan, is voor ons onvoldoende duidelijk.' Hij wil dan ook vragen stellen aan de burgemeester waarom hij voor dit middel heeft gekozen en niet voor een ander middel. 'Je gaat met een drone wel echt een grens over.' Je filmt natuurlijk alles, ook mensen die dat niet weten of in de gaten hebben, stelt hij. 'Er wordt wel gezegd dat beelden niet worden opgeslagen, maar op wat voor manier wordt dat geregeld', vraagt Coenders zich af.

'Wel een beetje eng'

De reacties van burgers in de Arnhemse parken over het gebruik van drones in deze tijd, zijn wisselend. 'Als het nodig is dan moet het gewoon gebeuren', stelt een bezoeker van het Sonsbeekpark. 'Ik vind het eigenlijk wel een beetje eng', zegt een ander. Reacties variëren verder van 'abnormaal' tot 'heel goed'.