100.000 mondkapjes per dag, Arnhemse fabriek kan los

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maandagochtend arriveerde een mondmaskermachine vanuit China. In alle vroegte landde het vliegtuig met de machine op Schiphol, waarna het apparaat naar de Gelderse hoofdstad is gebracht.

Refugee Company heeft de fabriek in enkele weken tijd uit de grond gestampt. 'Om niet afhankelijk te zijn van fabrieken aan de andere kant van de wereld zijn wij begonnen met het versneld inrichten van de eerste Nederlandse mondmaskerfabriek', zegt een woordvoerder. 'In tweeënhalve week hebben we een businessplan geschreven, 350.000 euro geleend, twee machines weten te bemachtigen in China en overlegd met partijen zoals KLM.'

Sociale werkvoorziening

De fabriek komt in een pand van sociale werkvoorziening Scalabor. Mensen met een vluchtelingenachtergrond gaan de maskers maken. Doel is om dagelijks 100.000 chirurgische mondmaskers te maken.

'We willen heel graag dat onze maskers beschikbaar zijn voor iedereen en ook maskers beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. De vraag is of dat lukt, want ook in Nederland is er een exportverbod op beschermende middelen', zegt Refugee Company, dat dinsdag nog een derde machine in huis haalt voor de productie.

Saamhorigheid

Bestuurder-directeur Marcel Hielkema van Scalabor zei eerder het een fantastisch initiatief te vinden: 'Het is mooi om hier vanuit Scalabor een bescheiden bijdrage te kunnen leveren. Los hiervan zijn er ook vergevorderde gesprekken met een ander initiatief van een lokale partij om beschermende kleding te gaan produceren op onze locatie.'

'Wat ik mooi vind, is dat ik sinds de aankondiging dat we mondkapjes gaan produceren door meerdere mensen ben benaderd die hulp willen aanbieden bij het installeren van de machines, bij het leveren van filters, of bij het gezamenlijk inkopen van materialen. Wat een enorme saamhorigheid.'

Zie ook: Arnhem krijgt een eigen mondmaskerfabriek