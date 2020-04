Onbekenden vernielen politiebus: 'Je hoeft het niet met ons eens te zijn, maar dit?'

Politieagenten in Malden keken zaterdagavond vreemd op. Eén of meer onbekenden vernielden in een onbewaakt ogenblik de complete achterruit van hun politiebus. Wie het gedaan heeft of hebben is nog een raadsel.

'Je hoeft het niet altijd met ons eens te zijn, maar om nu de achterruit in te slaan!?', stelt de politie op Instagram.

Luide knal

Agenten hadden de bus neergezet ter hoogte van het gemeentehuis in Malden. Een getuige hoorde rond 22.00 uur een luide knal, zag dat de achterruit van de politiebus aan diggelen lag en maakte daar melding van.

De agenten, die binnen schriftelijk wat zaken afhandelden, gingen terug naar de bus en constateerden dat die inderdaad vernield was. 'Zoiets maken we niet vaak mee', zegt politieagent Eric Bossink van de politie in Gelderland-Zuid. 'Gelukkig is er niets meegenomen, want een politiebus is er ook voor hulpverlening', geeft hij aan.

Baldadigheid

Bossink zegt te hopen dat iemand in Malden de komende tijd iets opvangt over de vernieling. 'Waarschijnlijk was dit een gevalletje van baldadigheid. Malden is niet groot, wellicht praat iemand zijn mond voorbij over wat er gebeurd is. We doen in ieder geval onderzoek.'

