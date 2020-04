Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Henk Overdijk

Luister hier naar het fragment

Ik ben blij dat ik in een dorp op het platteland woon, ik ben totaal geen stadsmens... Maar nu we zuchten onder de corona-crisis ben ik helemaal blij dat ik hier woon. Hier is rust. Hier is ruimte. Hier is het groen en landelijk. Hier kun je iedere dag rustig een luchtje scheppen. Hier lopen we elkaar niet voor de voeten, en lukt het prima anderhalve meter afstand te bewaren.

Maar het vervelende is dat we elkaar desondanks toch bijna een beetje gaan wantrouwen... Kijk, als je midden in de nacht over een desolaat en verlaten industrieterrein wandelt, ben je waarschijnlijk argwanend richting iedereen die je pad kruist... Of midden in de nacht, na een uitgaansavond, als het beschonken publiek naar huis stommelt, ja, dan loop je misschien ook maar het liefst met een grote boog om sommige mensen heen.

Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Op het platteland groeten we elkaar, vertrouwen we elkaar. In het dorp gaan we er niet van uit dat we iemand tegenkomen met kwade bedoelingen, die het op je gemunt heeft…

Vandaag voelt dat toch een beetje anders… Niet dat we opeens overal ongure types zien, maar er is toch iets van reserve, van, misschien letterlijk, even je adem inhouden… Want je wéét niet wie het virus bij zich draagt... Ieder kuchje, iedere nies, ieder snuiten van een neus, het maakt je alert... Je weet het niet, je wilt niet kinderachtig zijn, maar toch…

Dus op straat: met een grote boog om elkaar heen… Op dat stille landweggetje: de éen aan de ene kant, de ander aan de andere…

Dan scheert opeens, als vanuit het niets, een hardloper rakelings langs... Hijgend en puffend, met dopjes in de oren met ongetwijfeld vrolijke muziek... Zo’n hardloper is vast vreselijk gezond, anders lukt het niet om puffend en hijgend over ‘s Heren wegen te rennen… Alleen voelt het niet zo lekker, dat gehijg vlak naast je… Je zou willen roepen ‘hé sufferd, maak de bocht een beetje ruimer, je komt me veel te dicht bij…’ Maar ja, oordopjes hè… Bovendien zoek je liever ook geen ruzie…

De coronacrisis maakt ons argwanend naar elkaar... En: oppassen is natuurlijk niet verkeerd...

Er is echter ook een andere kant: deze crisis haalt veel góeds bij mensen boven… Bij mensen in de zorg, en in de verpleging. Bij al die mensen met cruciale beroepen, mannen en vrouwen, die er voor zorgen dat de samenleving, zo goed en kwaad als dat gaat, door kan draaien…

Maar ook bij mensen die gewoon oog en hart hebben voor wie in hun omgeving ergens mee zit. Die de handen uit de mouwen steken: even dat boodschapje doen, dat kaartje sturen, dat telefoontje plegen. Die zorgen voor dat bloemetje, waar bezoek momenteel niet kan…

Zo maant de crisis ons aan de ene kant tot voorzichtigheid, maar is het ook een uitgelezen kans om er voor je medemens te zijn…

Jezus vertelde een verhaal over zijn wederkomst. In dat verhaal moeten mensen verantwoording afleggen, over wat ze met hun leven hebben gedaan. De Heer prijst dan de mensen die het goed deden, en zegt:

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Maar de mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Ze vragen: wannéér is dat gebeurd, we hebben U helemaal niet herkend...

Jezus antwoordt dan: “Alles wat jullie gedaan hebben voor éen van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”1

Een verhaal over het ‘laatste oordeel...’ Is zo’n verhaal bedoeld om mensen bang te maken, óf is het een oproep om er werkelijk voor je naaste te zijn? Ik denk dat laatste!

Dat kunnen we in deze corona-crisis oefenen en in de praktijk brengen... Met in gedachten misschien wel de woorden van dat oude versje: ‘Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan…’2

1 Mattheüs 25: 35 – 40

2 ‘Grijp toch de kansen, door God u gegeven.’