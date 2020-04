'Wij zitten tijdelijk aan huis, maar chronisch zieken en gehandicapten altijd'

Ter Wijlen is districtshoofd van Noord- en Oost-Gelderland. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte, legt zij uit bij Gelderland Helpt. 'We proberen hen aangesloten te houden bij alle sociale activiteiten. Dat doen we heel vaak face-to-face, maar de corona laat dat natuurlijk niet toe.' Mensen die alleen zijn, of een beperkt netwerk hebben, worden volgens haar extra hard geraakt.

'Dagtochten en bootreisjes moeten cancelen'

Het is interessant om te zien hoe haar vrijwilligersorganisatie zich daarop aanpast, zegt Ter Wijlen. In korte tijd transformeert de Zonnebloem van een bezoekvereniging naar een organisatie die er alles aan doet mensen aan te laten sluiten bij de samenleving. Bijna alle geplande reizen en uitjes, zoals dagtochten en bootreisjes, heeft zij moeten cancelen. Ook kleinschalige vakanties naar 'speciaal aangepaste huizen' die veel afdelingen van de Zonnebloem organiseren, kunnen niet doorgaan.

Haar organisatie heeft helaas ook te maken met ziektes en overlijden, vertelt ter Wijlen. 'Tegelijk zie ik veel mooie en creatieve initiatieven ontstaan zoals telefooncirkels, waarbij vrijwilligers regelmatig met onze deelnemers bellen. Er worden kaartjes gestuurd en scholen maken tekeningen. Die worden dan verzameld en bezorgd.' Maar ook is er volgens Ter Wijlen bijvoorbeeld een draaiorgel gehuurd, die dan bij mensen voor het huis wordt afgespeeld. En twee verpleegkundigen hebben in klederdracht een privé-concertje gegeven, vertelt ze trots.

'Er kan zoveel meer dan je denkt'

'Met Pasen verzorgde de afdeling Eibergen meer dan honderd ontbijtjes en in Apeldoorn zijn er dit weekend oranje soezen bij mensen thuisbezorgd', vervolgt Ter Wijlen. 'Met kwekers worden mooie bloemstukken geregeld en in de zwaar getroffen afdeling Heerde zijn grote bossen tulpen bezorgd.' Kortom, ontzettend veel prachtige initiatieven volgens het districtshoofd die aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie: 'Er kan zoveel meer dan je denkt.'

'Isolement-experts'

Op nationaal niveau wordt er nagedacht hoe de organisatie zich op de lange termijn moet verhouden tot het coronavirus. Ter Wijlen mag hier in Gelderland een pilot met beeldbellen voor uitrollen, vertelt ze. Ook is ze bezig om mensen met een beperking, de 'isolement-experts', te laten vertellen hoe dat nu is om de hele dag aan huis gekluisterd te zitten. 'Want wat voor ons nu tijdelijk het geval is, geldt voor deze mensen altijd.'

Beluister hier het radio-interview: