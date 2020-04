Burgemeesters maken zich zorgen over ziekenhuis en sturen open brief

De burgemeesters van Doetinchem en Winterswijk willen snel duidelijkheid over de toekomst van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis. Beide bestuurders schreven een open brief aan Santiz, de overkoepelende ziekenhuisorganisatie, naar aanleiding van het opstappen van Rolf de Folter.

'We zijn geïnformeerd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur is opgestapt en dat er wordt gekoerst op een volledige herbezinning', laten beide bestuurders weten in een brief aan Santiz.

'Wij betreuren de ontstane situatie en willen benadrukken dat de bestuurlijke perikelen niet ten koste mogen gaan van de continuïteit en kwaliteit van de zorg in onze regio.' Zo'n zeventig medewerkers van het SKB zegden afgelopen week het vertrouwen op in De Folter, en pleiten ook voor het ongedaan maken van de fusie.

Zie ook: Interim-baas Achterhoekse ziekenhuizen na maand al weer weg

Volgens de bestuurders lagen bij de start van de fusie goede overwegingen ten grondslag. 'Daarnaast maak ik me ook zorgen over de vertraging die de nieuwbouw van het Slingelandziekenhuis langs de A18 in Doetinchem nu mogelijk oploopt', vertelt Mark Boumans van Doetinchem.

'Het besluit om een ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de huidige eisen op een goed toegankelijke plek in het verzorgingsgebied West-Achterhoek, is al genomen voordat beide ziekenhuizen gingen fuseren. De toenmalige redenen om een nieuw ziekenhuis te bouwen zijn nog steeds urgent.'

'Goede zorg is zo ontzettend belangrijk'

Joris Bengevoord van Winterswijk betreurt de ontstane onrust. Volgens hem laat de coronacrisis zien hoe belangrijk goede zorg dichtbij is. 'Dat is, zo wordt mij door deskundigen verteld, ook op middellange termijn realiseerbaar vanuit twee locaties', aldus de burgemeester van Winterswijk.

'Santiz moet nu rust creëren door aan te geven dat nieuwbouw in Doetinchem doorgang kan vinden zonder aan de het bestaande zorgaanbod in Winterswijk te tornen, inclusief behoud van de acute as. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is ons in het verleden door Santiz toegezegd.'