De Graafschap overweegt promotie via de rechter af te dwingen

De KNVB besloot vrijdag na een tumultueuze vergadering met alle clubs om geen clubs te laten promoveren of degraderen. Dat leidde tot onbegrip en woede bij De Graafschap. De Doetinchemmers stonden immers op de tweede plaats in de eerste divisie, een plek die aan het eind van het seizoen recht zou geven op promotie naar de eredivisie. Omdat de competities niet helemaal uitgespeeld worden door de coronacrisis gaat daar nu een streep door heen.

'We gaan de komende dagen het besluit even laten indalen', aldus Ostendorp. 'Maandag komen we met de raad van commissarissen en het dagelijks bestuur bij elkaar. Dan kijken we wat de gevolgen zijn voor de club en of we een kans hebben als we naar de rechter zouden stappen.'

De Graafschap vindt het onbegrijpelijk dat de ranglijst wel wordt gehanteerd bij de verdeling van de tickets voor Europees voetbal, maar niet als het gaat om promotie/degradatie.

Redelijkheid, billijkheid en de reglementen.

Volgens Christiaan Visser, advocaat die veel zaken in het voetbal doet, is de kans klein dat De Graafschap in het gelijk gesteld wordt als de club naar de rechter stapt. 'Ik denk wel dat ze een kans hebben, maar het zal niet makkelijk worden. De kort geding rechter zal wat de KNVB doet goedkeuren, tenzij het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Of in strijd met de reglementen.'

Wat betreft de reglementen ziet Visser weinig mogelijkheden voor De Graafschap. Maar als het gaat om de redelijkheid en billijkheid zijn er kansen voor de Achterhoekse club. 'De vraag is of de beslissing van het bestuur betaald voetbal redelijk is. Je zou kunnen zeggen dat dat niet zo is. Na 75 procent van de competitie zou je er van uit kunnen gaan dat er wel gewoon een promotie- en degradatieregeling is. Dat lijkt logischer en dus ook redelijker.'

'En bij de bepaling van de Europese tickets en de televisie-gelden zal wel uitgegaan worden van de ranglijst van dit jaar. Terwijl dat bij promotie en degradatie niet gebeurd.'

Wachten op het buitenland

Een kort geding aanspannen kan vrij snel, maar het kan slim zijn voor De Graafschap om te wachten. 'Wat we tot nu toe hebben gezien is dat alleen de lagere betaald voetbalafdelingen van Schotland zijn gestopt en een beslissing hebben genomen. En zij hebben wel gekozen voor promotie en degradatie. Het kan voor te stellen zijn dat alle andere landen ook kiezen voor promotie/degradatieregelingen. En dan heb je wel een sterker argument om te zeggen dat dit onredelijk is.'