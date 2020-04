'Het lijkt op een trend', zegt deskundige over toename autobranden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'In het algemeen zie je dat er vijf typen daders zijn. De grootste groep daders is vandalen, jonge mannen die zich vervelen. Dan heb je mensen die vuur gebruiken voor hun eigen gewin, zoals verzekeringsfraudeurs of om een misdaad te verhullen', vertelt Dalhuisen.

'Dan heb je mensen die uit een psychische stoornis handelen en de mensen die brandstichten uit wraak, om iemand terug te pakken. De kleinste groep daders is de groep die een verlangen naar vuur heeft en die gaan ook vaak wat seriematiger te werk.'

Zie ook: Reeks autobranden in Arnhem gaat door: elfde voertuig verwoest

Elf voertuigen uitgebrand

In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april gaan in Arnhem zes auto's tegelijk in vlammen op. In de dagen daarna was het ook steeds 's nachts raak en ook afgelopen nacht is een bestelbus aan de Scheldestraat uitgebrand. Dat brengt het totaal afgebrande voertuigen in Arnhem deze week op elf.

In het nabijgelegen Huissen was afgelopen nacht ook brand in twee auto's. De politie gaat uit van brandstichting, en onderzoekt de zaak. Ook wordt onderzocht of er een link is tussen de verschillende autobranden.

Zie ook: Twee auto's in Huissen in vlammen op

Daders niet makkelijk te pakken

Er is sinds 2014 een toename van het aantal autobranden, een stijging van zo'n 45 procent volgens het Verbond van Verzekeraars. Ook al gaat het niet altijd om brandstichting, die stijging is fors en daders worden ook lang niet altijd opgepakt.

'Dat heeft te maken met de kenmerken van een brand, want sporen worden ook vernietigd. Die gaan in vlammen op', aldus Dalhuisen. Ze gaat nieuw onderzoek doen naar de oorzaak van de toename in autobranden. 'Ik kan me voorstellen dat de toename kan komen door kopieergedrag, dat het een trend is, om het maar zo te zeggen. Maar dat is natuurlijk wel iets dat onderzocht moet worden.'