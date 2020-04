Woonwagenbewoners krijgen bezoek van burgemeester om nieuw feest uit hoofd te praten

'Ik ben zojuist zelf even bij De Haere geweest voor een gesprek, omdat ik vrijdagmiddag een melding kreeg dat daar mogelijk vanavond een feestje zou zijn. Dat willen we natuurlijk niet, omdat we het coronavirus nog niet voldoende onder controle hebben.'

Kind in ziekenhuis

Bewoners vertelden in het gesprek met de burgemeester, dat ze voorzichtig zijn met ouderen. 'Ik ga toch mijn oma niet aansteken.' Heerts benadrukte dat het ook belangrijk is de druk op de zorg niet onnodig te verhogen en het daarom belangrijk is zo veel mogelijk binnen te blijven.

Een feestjes met veel mensen kan zorgen dat er in korte tijd heel veel mensen ziek worden en naar het ziekenhuis moeten. Op den duur zijn er dan geen zorgverleners meer die voor niet-coronapatiënten kunnen zorgen, was zijn uitleg. Als voorbeeld noemde de burgemeester een kind dat gewond raakt bij het spelen. Dat kind kan alleen aan zijn verwondingen geholpen worden, als er genoeg zorgverleners zijn.

'Het is geen feesttijd'

Vrijdagavond was er volgens de politie een georganiseerd feest op een ander woonwagenkamp aan de Laan van Zodiakwaren. 'Er werd ook gezongen', zegt de burgemeester.

'We weten dat het crisistijd is. Het is geen feesttijd. Iedereen is, denk ik, vertrouwd met de huidige coronamaatregelen. En dit was niet de bedoeling.' De politie greep groots in. De woonwagenbewoners zelf zeggen dat ze zich netjes aan de regels hebben gehouden.

