Pas op met snoeien, straks verniel je een vogelnest

'Kijk voordat je gaat snoeien of met de grond bezig gaat, alles goed na op nestjes. Je wil niet op je geweten hebben dat je een konijnenholletje verwoest of een nestje stuk maakt', vertelt Fränke.

'Afgelopen week hebben we drie meldingen gehad. We hebben net een nestje met jonge musjes opgehaald in Bennekom. Je merkt dat mensen meer tijd hebben door de coronacrisis.'

De dierenambulances hebben hierop geanticipeerd en al meerdere keren gewaarschuwd via social media. 'Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.'

Bij wet verboden

Een nest verstoren is bij wet verboden. 'Dat weten veel mensen niet. Eigenlijk zouden we bij elke melding van een gevonden nestje melding moeten maken bij de politie, maar dat doen we niet. We zijn bang dat mensen ons dan niet meer bellen en daar zijn de dieren de dupe van. Voorlichten is beter dan bestraffen, in dit geval', aldus Fränke.