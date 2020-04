Drone ingezet om te controleren of mensen zich aan coronaregels houden

Er is zaterdagmiddag door de politie een drone ingezet voor de handhaving van de coronaregels in Arnhemse parken, dat laat de gemeente weten. Aanleiding zouden de 'herhaaldelijke meldingen' zijn dat de regels daar worden overtreden. Die inzet leidt tot politieke discussie.

De drone wordt gebruikt om mensen te bewegen om anderhalve meter afstand te bewaren en niet samen te scholen. Via een camera in de drone kan de politie zien wat er gebeurt in de parken en via een microfoon in de drone waarschuwingen afgeven, zegt een gemeentewoordvoerder. Deze beelden zouden niet worden opgeslagen.

De drone wordt onder meer ingezet op drukke en 'lastig snel te bereiken plekken' zoals Sonsbeekpark en Immerloopark.

'Beter drone dan parken afsluiten'

Binnen de lokale politiek wordt wisselend gereageerd op de drone-inzet. 'Ik kan mij heel goed voorstellen dat drones heel behulpzaam zijn bij goede en effectieve handhaving', vindt VVD-leider Leendert Combee. 'Beter parken openhouden met een drone in de lucht dan ze af te moeten sluiten.'

PvdA-fractievoorzitter Eric Greving vindt de drone 'acceptabel'. 'Als het gebeurt in een korte tijd, in openbare gebieden waar de handhaving lastig is en de beelden niet worden opgeslagen. Dus puur extra ogen.'

Fractievoorzitter Klaartje van Dillen (CDA) had liever 'extra inzet op handhaving' gezien. 'Dan is er meer ruimte voor overleg, toelichting en menselijke maat. Ik vind de inzet van drones een zeer vergaande maatregel.'

'Grondwettelijke vrijheden ingeperkt'

Voor D66-raadslid Maarten Venhoek is het toezicht met drones 'ongewenst' en een 'bovenmatige ingreep'. 'Het uitgangspunt in het gemeentelijk beleid is dat als het anders kan, we het anders doen. En dat is hier aan de orde', stelt hij. 'Je kunt prima aan twee kanten van Sonsbeek gaan staan, mensen informeren en in de gaten houden of het niet te druk wordt.'

Burgemeester Ahmed Marcouch vindt de inzet van de drones nodig. 'Ik begrijp dat mensen graag naar buiten willen', zegt hij. 'Maar we kunnen ons geen nieuwe besmettingsgolf riskeren. Dus neem de regels in acht, of blijf thuis.'