In deze gemeente wordt op 19 mei weer een fysieke vergadering gehouden

De gemeenteraad van Buren is van plan om op 19 mei een fysieke raadsvergadering te houden. Burgemeester Jan de Boer heeft de knoop daarover doorgehakt. De fracties vinden het een lastige zaak, zeggen ze.

Fractievoorzitter Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren laat weten het onbegrijpelijk te vinden dat de raad alweer bijeenkomt. De voorbije weken was dat door de coronamaatregelen niet mogelijk: bijeenkomsten van drie mensen of meer waren en zijn tot 19 mei verboden.

'Een raadpleging van alle raadsleden zou toch wel het minste zijn wat je mag verwachten, voordat je hierover een besluit neemt. Maar dat gaat niet gebeuren. We vragen burgers om grote offers in deze tijd, maar dat geldt blijkbaar niet voor ons', zegt De Jonge.

'Niet uit te leggen'

Sinds enkele weken zijn de scholen dicht, werkt iedereen zoveel mogelijk thuis en worden bruiloften en begrafenissen in (zeer) kleine kring georganiseerd. Dat Buren alweer samen wil vergaderen in plaats van digitaal, stuit De Jonge tegen de borst. 'Als gemeenteraad vinden wij het blijkbaar geen enkel probleem om met twintig tot dertig mensen bij elkaar te komen. Onbegrijpelijk, en niet uit te leggen aan onze inwoners.'

VVD-fractieleider Nanda van Doremalen spreekt van een lastig dilemma. 'Enerzijds willen wij door met de besluitvorming, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zien we dat wij een voorbeeldunfctie hebben. We vragen bewoners bijeenkomsten op te schorten, familie niet op te zoeken en afstand van elkaar te houden.'

Mooie kans

De VVD heeft er moeite mee als de gemeenteraad de stap zet niet meer digitaal te vergaderen. 'De mogelijkheden om het digitaal te doen zijn er nu. Had dat helemaal niet gekund, prima. Maar de mogelijkheden zijn er. Dit is juist een mooie kans als gemeente om een stap te maken in vernieuwing.'

PvdD-leider De Jonge zegt dat Buren niet fysiek hóeft te vergaderen. 'Dat een aantal raadsleden vanwege grote risico’s voor hun eigen gezondheid of die van hun naasten hierdoor niet aan de raadsvergadering deel kan nemen, dat telt blijkbaar niet. Ja, digitaal vergaderen is lastig, maar het kan wel. En er is inmiddels een speciale noodwet om ook digitaal besluiten te kunnen nemen dus ook zonder fysiek bij elkaar te komen kan de gemeenteraad blijven functioneren.'

Of de voorschriften vanaf 19 mei wijzigen, is nog afwachten: de regering maakt volgende maand bekend of er verlengde of nieuwe maatregelen komen.