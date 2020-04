Wel hoge kosten maar geen compensatie voor startende tapasbar

'We dachten lekker in het voorjaar te openen en dan een mooie zomer tegemoet te gaan', vertelt De Jongh op het binnenplaatsje van de tapasbar. 'De eerste drie weken waren behoorlijk druk. Veel animo en goede reacties, dus we hadden er eigenlijk heel veel zin in. En toen moesten we op 15 maart helaas de deuren sluiten.'

De volgende dag al keken Mandy en haar vriend Jordy Picauly, met wie ze de zaak runt, naar de regelingen voor compensatie vanuit de overheid. 'Wij zijn natuurlijk nog jong', zegt de onderneemster. 'We hebben wel wat kunnen opbouwen, maar hebben geen hele grote buffer. We hebben dus direct gekeken waar we aanspraak op kunnen maken.'

Geen compensatie

Een voorwaarde voor de regelingen was het behoud van personeel. De Jongh: 'Daar zijn we sowieso voor, want wij willen ons team gewoon behouden.'

Later bleek echter dat Tres niet in aanmerking komt voor de compensatie. Het restaurant draaide in de periode vóór 1 maart geen volledige maand. 'Wij kwamen daar drie weken na de sluiting achter', vertelt De Jongh. 'Onze collega's bij Tres zaten nog in de proeftijd toen wij moesten sluiten. Maar toen de regeling verduidelijkt werd niet meer.'

Het personeel kon dus niet meer worden ontslagen. 'Niet dat we dat zouden willen', haast De Jongh zich te zeggen. 'Maar dat was misschien wel een optie geweest om onze kosten te beperken. We moeten nu alle lonen voorschieten en krijgen er niets voor terug.'

'5.000 euro per dag verdampt'

Vader Mari de Jongh staat aan het hoofd van het concern met twee vestigingen van Drie Zussen en inmiddels vijf vestigingen van tapasbar Tres, verspreid over Gelderland en Utrecht. Behalve in Tiel was ook in Amersfoort net een nieuwe Tres geopend.

'Het hele concern kost ongeveer 5.000 euro per dag', vertelt hij. 'Dat is wat er nu verdampt, als de overheid tenminste nakomt wat ze beloofd hebben.' De situatie is dan ook niet heel lang vol te houden. De Jongh: 'Ik zit al mijn hele leven in de horeca. We hebben wel een buffertje opgebouwd, maar het moet geen zes maanden gaan duren.'

Nieuwe regeling

Mandy hoopt dat er toch nog een nieuwe regeling komt. 'Ik begrijp dat er grenzen moeten zijn wie de overheid kan helpen en wie niet', zegt ze. 'Maar nu is er totaal geen hulp voor ons. En wij zijn niet de enigen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die een nieuwe zaak hebben, of een verbouwing. Daardoor komen zij niet in aanmerking. Ik denk wel dat daar een andere regeling voor moet komen. Juist als startende ondernemer kun je die hulp heel goed gebruiken.'

Op aandringen van brancheorganisaties en de Tweede Kamer kijkt het kabinet naar aanvullende regelingen voor onder meer starters in de horeca. Een van de zaken die al zijn aangekondigd en waar starters gebruik van kunnen maken, zijn regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Deze gaan overbruggingskredieten beschikbaar stellen.

