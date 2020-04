CORONACOLUMN | Bart Voskamp nodigt Mark Rutte uit voor fietstocht

Bart Voskamp in zijn tuin in Zetten (eigen foto)

De sportcolumn wordt deze keer verzorgd door Bart Voskamp, voormalig profwielrenner die meerdere keren alle grote rondes reed. Voskamp woont in Zetten en werd geboren in Wageningen.

Ga toch fietsen!

'Deze week luisterde ik uiteraard weer aandachtig naar onze premier Mark Rutte over de gevolgen rond de coronacrisis.

Begrijpt u mij niet verkeerd, maar ik ben blij dat de kinderen weer naar school mogen. Ik ben ook blij dat de jongeren met gepaste afstand kunnen sporten en de topsporters weer kunnen trainen. Om even bij die laatste categorie te blijven. Een topsporter werkt altijd naar een doel toe, anders is topsport niet vol te houden.

Dus wezenlijk verandert er niets in deze crisistijd. Niemand heeft een doel of agenda met zekerheid. Ondernemen is ook een vorm van topsport en ook zij werken met doelen.'

Kleine zelfstandigen

'Onze overheid probeert in de maatschappij een groepsgevoel te creëren, net als in de sport. In hun boodschap worden de termen 'samen' en 'wij' daarbij veel gehanteerd. Zoiets werkt ook heel lang goed, totdat blijkt dat in deze wij vorm ook mensen enorm de dupe gaan worden. Denk alleen al aan de vele kleine zelfstandigen waar iedereen er wel eentje van kent.

Wij zitten in deze crisis op de overgang van wij naar IK en dat kan ik het beste duiden aan een voorbeeld uit een etappe in de Tour de France van 1996. Als het startschot klinkt probeer ik samen met een aantal van mijn concurrenten het peloton voor te blijven om mijn winstkansen te vergroten.'

Voskamp in actie namens de Rabo-ploeg in 2004 (foto ANP)

Overleven

'Ook dan is het samenwerken en hebben wij elkaar keihard nodig. Vanuit deze kopgroep rijd ik met een concurrent weg en vorm ik met deze renner weer een team. Wij moeten samenwerken om te overleven. Echter, wanneer de finish in zicht komt en het er op aankomt is er geen wij maar draait het alleen om ik en mezelf.'

Voskamp wint het NK tijdrijden in 1999. Links Erik Dekker (foto ANP)

Grafieken en prognoses

'Als ik er thuis of waar dan ook even niet meer uitkom met mijn gedachten, pak ik de fiets. De wereld ziet er in mijn hoofd dan altijd weer anders uit. Zo ook vanmiddag via een rondje van Zetten naar Wageningen om mijn ouders even op afstand te begroeten. Onderweg vraag ik mij dan af of onze bewindslieden in deze slepende crisis ook wel eens een rondje fietsen. Voor even weg van alle grafieken en prognoses. Even het drukke hoofd vol zorgen leegmaken.

Beste premier Rutte! Stap lekker op de fiets, weeg alles goed af en zorg dat in deze overgangsetappe vooral iedereen gemotiveerd blijft. Dat iedereen kan blijven volgen in deze bizarre wedstrijd.

Ik weet nog wel een mooi rondje voor u door het prachtige Gelderland!

Ps: De banden staan al op spanning.'