Deze vlinder met koninklijk tintje vliegt alleen rond Koningsdag

Vrouwtjes moeten het doen zonder de typische oranje vleugelpunten. Zij zijn wit en lijken daardoor als twee druppels water op de koolwitjes. Ook de mannetjes lijken moeite te hebben om de vrouwtjes te herkennen. Zij achtervolgen zo ongeveer alles wat wit is. Als hij ruikt dat het om een vrouwtje van zijn eigen soort gaat, maakt hij haar het hof. Dat doet hij door wild om haar heen te fladderen.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink ging samen met ecoloog Kars Veling op zoek naar het oranjetipje:



Weinig last van droogte

Het oranjetipje lijkt weinig last te hebben gehad van de droge zomers van de afgelopen jaren. Dat is vooral te danken aan de korte periode waarin het beestje als vlinder door het leven gaat. Nadat een oranjetipje als rupsje uit het eitje is gekropen, groeit het diertje razendsnel van enkele millimeters tot een grootte van ongeveer drie centimeter. Het oranjetipje is een algemeen voorkomende soort in ons land. Je kunt hem in Gelderland dan ook op veel verschillende plekken tegenkomen.

Waardplanten

Look zonder look en pinksterbloem zijn belangrijke waardplanten voor het oranjetipje. Deze planten worden door de vrouwtjes gebruikt om hun eitjes op af te zetten. Op een plant wordt over het algemeen maar één eitje afgezet. Zo wordt voorkomen dat er meerdere rupsjes op een plant leven. Gebeurt dit toch, dan eet de oudste het jongste rupsje vaak op. De vlinders leggen de eitjes op planten uit die in de buurt van bomen en struiken staan. Daar kruipen de rupsjes naartoe om als pop de winter door te komen. Dat is veiliger dan op graslanden.

De pinksterbloem is een van de waardplanten van het oranjetipje. (Foto: Laurens Tijink)

