Waterstoring Ede voorbij, leidingbreuk ontstond niet spontaan

De waterstoring waar sinds vrijdag zo'n 20.000 huishoudens in de gemeente Ede mee kampten, is voorbij. Waterbeheerder Vitens laat weten dat de werkzaamheden erop zitten.

De waterstoring werd veroorzaakt door een leidingbreuk aan de Bosrand in Ede. Vitens dacht rond 18.30 uur klaar te zijn met herstelwerkzaamheden, maar moest dat later bijstellen naar zaterdagochtend.

Zaterdag is de waterdruk in de meeste huishoudens in Ede en Bennekom weer normaal. Er kan bruin water uit de kraan komen, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid.

Oorzaak bekend

In eerste instantie werd uitgegaan van een spontane leidingbreuk. Eenmaal ter plaatse bleek niet het geval, zegt een woordvoerder. 'Op den duur werd duidelijk dat de lekkage werd veroorzaakt door werkzaamheden van een derde partij', legt hij uit. 'Er liggen daar twee leidingen dicht op elkaar, we konden niet uitsluiten dat de lekkage allebei de leidingen betrof. We kunnen er niet zomaar eentje repareren, dan komt er veel druk te staan op de tweede leiding.'

Daarom werd besloten beide leidingen, die een meter van elkaar af liggen, uit te graven. 'Daarvoor moest asfalt worden opengebroken en moesten bomen worden verwijderd. Dat kost vele uren extra werk en dat leidde ertoe dat het langer duurde.'

Begripvolle reacties

De woordvoerder zegt dat klanten begripvol gereageerd hebben op de vertraging. 'De klantenservice kreeg links en rechts wat extra telefoontjes. Mensen vonden het vervelend dat ze geen of minder water hadden en, juist nu, hun handen bijvoorbeeld niet konden wassen. Maar gelukkig begrepen ze dat dit een uitzondering is en dat we gemiddeld maar twintig minuten per jaar zonder water zitten.'

