Camera’s voor handhaving inrijverbod Waalkade-Oost

Het inrijverbod geldt niet voor bussen, hulpdiensten en voertuigen van de Dar en ook de bevoorrading van de boten die aan het afgesloten deel van de kade liggen blijft mogelijk. Ook kan de gemeente incidentele ontheffingen verstrekken voor bijvoorbeeld de op- en afbouw van evenementen of voor verhuizingen of schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan de panden.

Rotonde of Keerlus

Voor het overige autoverkeer blijft de Waalkade bereikbaar vanaf de oost- of de westzijde. Aan beide kanten van het afgesloten deel ligt een rotonde of keerlus. Fietsers kunnen wel over de Waalkade rijden. De gemeente heeft voor het plaatsen van de camera’s toestemming gekregen van het Openbaar Ministerie. De boetes voor de overtreding gaan naar het Centraal Justitieel Incassobureau.

Metamorfose

Vorig jaar heeft de Waalkade een flinke metamorfose ondergaan. Een deel van de kade is verlaagd, de horecaterrassen zijn allemaal op één niveau gebracht en het asfalt heeft plaatsgemaakt voor gras. Afgelopen maanden zijn er bomen geplant en is het laatste stuk bestrating onder aan de Veerpoorttappen vernieuwd. Dit jaar wordt nog een beregeningssysteem ingegraven zodat de grasmat bij warm weer niet verdroogt. De plaatsing van het bronzen kunstwerk van de Waterwolf is gepland voor september dit jaar.

Foto: RN7. Foto: RN7

