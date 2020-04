Het is nu al extreem droog: 'Normaal is het juni als je sproeit'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vanwege de droogte wordt in de landbouw veel beregend en op sommige plekken in het oosten van het land zakt het grondwaterpeil snel. De LCW waarschuwt dat de eerste sproeiverboden er dan ook al aan zitten te komen. Volgens de monitor zijn er nog geen problemen met de drinkwatervoorziening.

Hoge kosten voor boeren

'Wij zijn nu al ons grasland aan het beregenen. Zo vroeg in het jaar is bijna uniek', zegt boer Henk Rougoor uit Varsseveld. 'Misschien dat ik dat ooit één keer eerder heb meegemaakt. Maar als we het niet doen dan verdroogt het gras nu al. Dat betekent minder kuilvoer én voer moeten aankopen en dus hogere kosten.'

Het Waterschap Rijn en IJssel maakt zich eveneens zorgen over de lage grondwaterstanden. Naar aanleiding van de extreem droge zomers van de afgelopen twee jaar zijn ook enkele technische maatregelen waarmee ze een snelle daling van het grondwaterpeil proberen te beperken. De stuwen gaan in de hoogste stand en duikerafsluiters moeten ook zo lang mogelijk het water vasthouden.

Daling grondwaterpeil niet te voorkomen

Met de maatregelen kan de daling niet voorkomen worden, maar wel worden vertraagd. Het verbod op beregenen hopen de waterschappen op die manier zo lang mogelijk uit te stellen. 'Een sproeiverbod is nu nog niet aan de orde', zegt dijkgraaf Hein Pieper. 'Op het moment dat er geen water meer over de stuwen gaat, moeten de boeren stoppen met sproeien. Daar zijn we niet ver vanaf. Als er de komende weken wat buien gaan vallen, kunnen we misschien de zomer rustig doorkomen. Maar de situatie is nu al extreem.'

Volgens de LCW is de waterstand van de Rijn bij Lobith ook laag voor de tijd van het jaar, met problemen tot gevolg. Zo ondervindt de scheepvaart hinder van de lage waterstand op de Waal, IJssel en Nederrijn. Voor duwstellen op de Waal geldt nu al een diepgangbeperking.