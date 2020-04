Interim-baas Achterhoekse ziekenhuizen na maand al weer weg

Rolf de Folter is al weer weg als interim-bestuurder bij de Achterhoekse ziekenhuizen. In een verklaring van het overkoepelende bestuur Santiz staat dat in overleg met de raad van toezicht is besloten de samenwerking te beëindigen, omdat er te weinig draagvlak voor De Folter is.

Het rommelt al een tijd bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. Begin dit jaar moest de vorige bestuursvoorzitter van Santiz Chrit van Ewijk al vertrekken, mede vanwege de onrust over een voorgenomen fusie tussen de ziekenhuizen waarbij een aantal ziekenhuisafdelingen zouden verdwijnen in Winterswijk.

Sinds het aantreden van De Folter is de onrust alleen maar toegenomen. Gisteren zegden de medewerkers van de verpleegafdeling cardiologie, longgeneeskunde en neurologie het vertrouwen op in De Folter. De raad van toezicht zegt nu dat er een onderzoek komt naar hoe het verder moet met de Achterhoekse ziekenhuizen. Het uitgangspunt is daarbij dat er geen fusie meer komt. Ook de ondernemingsraad is sinds vrijdag voor zo'n defusie, teneinde de rust te herstellen.

'Spijtig'

De Folter vindt het jammer dat hij na iets meer dan een maand al weer moet vertrekken. ‘Het is spijtig dat wij deze conclusie hebben moeten trekken’. ‘De medewerkers van Santiz en de patiënten in de regio hebben recht op een heldere visie op hoe de zorg in de regio het best kan worden georganiseerd, met behoud van kwaliteit en veiligheid.'

Hij denkt dat haast geboden is, omdat de ontwikkelingen in de zorg ook razend snel gaan. Daarnaast staat de financiering van de zorg onder druk en is er een tekort aan zorgpersoneel.

Op zoek naar nieuwe baas

De voorzitter van de raad van toezicht, Anne Flierman wil haast maken met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter. ‘Onze eerste zorg gaat nu uit naar het continueren van het bestuur van Santiz. Daarna zullen we ons beraden op een volgende stap. We zullen er op toezien dat de kwaliteit van de zorg die Santiz levert hierdoor niet onder druk zal komen te staan.’