'Dit kost ons miljoenen', De Graafschap-directie begrijpt niets van KNVB

Trainer Mike Snoei reageerde al ziedend op het besluit en Ostendorp noemt het 'onthutsend' hoe de voetbalbond met de promotie en degradatie is omgegaan.

'De KNVB kiest er nadrukkelijk voor het bovenste deel van de ranglijst wel te gebruiken om de Europese tickets toe te wijzen. Maar als het over promotie/degradatie gaat, vinden ze dat er nog te veel wedstrijden gespeeld moeten worden. Dus daar schrappen ze de stand in de competitie. Daarmee zeg je: we scharen de Eerste Divisie gelijk aan het amateurvoetbal. Daar hebben ze de eindrangschikking ook geschrapt', zegt Ostendorp.

'Totaal geen empathie'

Behalve dat er volgens hem met twee maten wordt gemeten, noemt hij de videocall van vrijdagmiddag 'pijnlijk'. Daarin werd eerst verteld hoe alle clubs in de situatie stonden, zegt Ostendorp. 'Dan komt Eric Gudde in beeld en in een halve minuut zegt hij hoe de KNVB ermee om gaat. En als je daar vragen over wilt stellen, want ik vind wel dat we enige duiding mogen krijgen op het besluit dat genomen is, dan zegt hij: 'Zijn hier nog vragen over? Ik had niet verwacht dat hier nog vragen over zijn.'

Gudde toonde 'totaal geen empathie', zegt hij. 'Jullie kennen me als iemand die niet zo heel snel boos wordt. Maar de woede is echt immens.'

'Voor mij niet uit te leggen'

Ook technisch manager Peter Hofstede noemt de beslissing 'niet te begrijpen'. Alle profclubs mochten stemmen over promotie en degradatie, waarbij zestien clubs voor waren en negen tegen. Negen andere clubs onthielden zich van de stemming.

Na het tellen van de stemmen in de videocall, ging hij ervan uit dat de club uit Doetinchem zou promoveren. 'Om onbegrijpelijke reden neemt meneer Gudde een besluit dat er niet gepromoveerd en gedegradeerd wordt. Voor mij niet uit te leggen.'

Gudde laat tegenover de NOS weten dat er uit de stemming 'geen duidelijke signatuur' kwam, mede doordat negen clubs niet stemden. Daardoor kwam de beslissing volgens hem bij het bestuur betaald voetbal te liggen. 'Wij hebben gezegd: nog acht, negen wedstrijden, dat is een dusdanig substantieel aantal, dat wij niet kunnen kiezen voor promotie/degradatie.'

'Klein leed'

De algemeen directeur van De Graafschap zegt te begrijpen dat het in het licht van de wereldproblematiek om 'klein leed' gaat. 'Tegelijkertijd hebben we door die periode ook een club te loodsen, met mensen op kantoor, met een medische en technische staf en een spelersgroep.'

Hij wijst erop dat de begroting van De Graafschap in de eredivisie 10 miljoen euro was en in de eerste divisie nog maar 8 miljoen. 'Dat zijn miljoenen', aldus Ostendorp. 'Maar ik ben ervan overtuigd dat partners ons niet zomaar laten vallen, dat is ook de afgelopen weken gebleken. Dat is de kracht van deze club.'

Rechtszaak in 2016

In 2016 stapte De Graafschap tevergeefs naar de rechter om een plek in de eredivisie af te dwingen. Die plek was de club beloofd bij een verplichte degradatie van FC Twente, maar de KNVB kwam daarop terug toen de Enschedeërs alsnog in de eredivisie mochten blijven.

