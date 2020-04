Besprekingen maken buurtbewoners woest

Bewoners van de Graaf Reinoldweg op 't Harde zijn allerminst gerustgesteld door de opzet van de plannen van de gemeente. In het zogenaamde doelgroepenbeleid komen volgens hen nog altijd te veel arbeidsmigranten in hun straat wonen. 'Het is schofterig dat de wethouder dit toch weer probeert te doen.'

Inmiddels is het al meer dan een jaar geleden dat onrust ontstond rond het Brigadegebouw op 't Harde. De Nunspeetse Onroerend goed Maatschappij (NOM) kocht het gebouw, met als doel er huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Na hevige protesten uit de buurt besloot de gemeenteraad het volledige proces 'on hold' te zetten: het college mocht pas vergunningen verlenen als er eensgezindheid was over een doelgroepenbeleid.

Dat doelgroepenbeleid werd de afgelopen twee weken besproken in commissievergaderingen. Het document omschrijft welke verschillende huiszoekenden binnen Elburg hulp nodig hebben: spoedzoekers vanwege bijvoorbeeld een scheiding, mensen met 'onbegrepen gedrag', die een rustige plek nodig hebben, statushouders en arbeidsmigranten. Tijdens de eerste commissievergadering, op 15 april, spraken bewoners van de Graaf Reinoldweg en van de Berkenweg in. Op beide locaties wil de gemeente arbeidsmigranten laten huisvesten.

Meer overleg nodig

Alle bewoners gaven aan behoefte te hebben aan meer overleg over de toekomstige situatie. Afgelopen jaar werden ze naar eigen zeggen overvallen door de plannen, nu willen ze van tevoren mee kunnen denken. In het doelgroepenbeleid is ook te lezen dat de gemeente het aantal te huisvesten arbeidsmigranten wil aanpassen aan de omgeving: 'belangen van omwonenden moeten zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvorming.'

En daar wringt de schoen. 'Want het zijn mooie praatjes, maar in de praktijk verandert er niets aan de plannen', foetert Jos Brussée namens de bewoners van de Graaf Reinoldweg. 'Wij wonen hier met 36 mensen in de straat, en toch blijkt dat het college wéér het plan heeft om 30 tot 40 arbeidsmigranten hier te laten huisvesten. Dat klopt niet met de tekst van het doelgroepenbeleid.'

Politie handhaaft niet bij arbeidsmigranten

Op dit moment wonen er volgens Brussée zes arbeidsmigranten in het voormalige Brigadegebouw. 'En dat is al niet te handhaven. Wij hebben al zeven keer de politie gebeld, omdat er gigantische overlast is. Keiharde muziek, dronken mensen op straat, kots op de stoep: de politie zegt zelf dat ze daar niets aan doen. Er wordt gewoon niet gehandhaafd.'

Hij is dan ook fel tegen de collegeplannen. 'Wat zij nu doen, is onfatsoenlijk. Het is allang duidelijk dat wij hier niet achter staan, maar toch lijken ze meer te geven om de wensen van een vastgoedondernemer dan om hun eigen burgers. Zet die arbeidsmigranten maar bij de burgemeester in de straat, eens zien of hij daar op zit te wachten.'

Andere bewoners wel welkom

Brussée ziet het liefst helemaal geen arbeidsmigranten in het Brigadegebouw. 'Er zijn ook spoedzoekers van binnen de gemeente Elburg zelf. Die zijn van harte welkom, wat ons betreft. Dan heb je ook steun van de straat. En als je dan toch arbeidsmigranten hier wilt plaatsen, doe dat dan met beleid, niet zo'n belachelijk aantal. Dat noem ik onfatsoenlijk.'

Wethouder Klein was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.