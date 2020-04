100-jarige wordt verrast door burgemeester Slinkman

Genieten

Egberts-Preijer heeft altijd hard gewerkt in de winkel die zij samen met haar man had. Zij heeft jarenlang gezongen in het zangkoor van Millingen. De laatste jaren geniet zij van ritjes in de auto, waarna ze in geuren en kleuren vertelt over de prachtige natuur die ze heeft gezien.

"Op creatief vlak is Egberts-Preijer nog steeds erg actief. Zo zijn de vers gedraaide balletjes in de soep haar specialiteit, en als het op knutselen aankomt staat ze nog steeds haar mannetje. Mevrouw Egberts is iemand die weet te genieten van de kleine dingen van het leven en je ziet haar zelden zonder een glimlach op haar gezicht. Haar kinderen en kleinkinderen zijn haar alles en ze mist hen dan ook enorm in deze tijd," aldus de gemeente Berg en Dal.

Foto: Gemeente Berg en Dal. Foto: RN7