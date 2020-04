Wonen op een stuk braakliggend terrein, deze mensen vinden het ideaal

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In Nederland is alles opgedeeld in zwarte hokjes vol met afgekaderde bestemming: industrie, wonen, natuur. De bewoners van Groenlandje zouden daar graag wat grijs aan toevoegen, oftewel braakliggende plekken waar je tijdelijk kan wonen voordat de grond weer gebruikt wordt.

Pablo van Neste is masterstudent aan de WUR en hij is één van de bewoners: 'Met de petitie hopen we de gemeente te kunnen overtuigen dat we hier kunnen blijven, totdat er een nieuw plan is voor dit stuk grond. Als dat niet kan, hopen we dat ze mee willen denken over een nieuwe plek.'

Waarom de bewoners willen dat Groenlandje blijft? Natuurlijk ook omdat ze het fijn vinden op deze manier te wonen, maar ze willen ook inspireren: 'We krijgen veel bezoekers over de vloer en die willen we laten zien hoe je ook kan leven.'

De gemeente Wageningen is het met de bewoners eens dat woonvormen als deze bij Wageningen passen, maar ze laat weten dat deze locatie ongeschikt is. Wel is ze bezig met het ontwikkelen van 'een kader rondom andere manieren van wonen'. Zoals ecodorpen of Tiny Houses. De gemeente geeft wel aan dat ze daarbij grondeigenaren nodig heeft, want ze beschikt zelf over weinig grond.