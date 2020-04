Spoorbrug Hoge Noot in Park Lingezegen in gebruik

De brug is al geopend voor gebruik door wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe en parkdirecteur Sven van Rijswijk.

Opening zonder publiek

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is een opening met publiek erbij nu niet mogelijk. Maar omdat de Hoge Noot er ligt om gebruikt te worden, is de nieuwe brug al door de wethouder en de parkdirecteur geopend voor gebruik. Als de maatregelen van het coronavirus het later toelaten, komt er nog een feestelijke opening.

De brug is ontworpen door Architectenbureau Korth Tielens en aangelegd door Strukton Civiel Noord & Oost, in samenwerking met ProRail en Park Lingezegen.

Tekst gaat verder na de video:

Geen omweg meer

De spoorbrug wordt gezien als een echte blikvanger en ligt over het spoor in het verlengde van de Notenlaan in Elst. Deze weg, met walnootbomen langs de kant, loopt vanaf deelgebied De Park naar het oosten. Wandelaars en fietsers hoeven dan geen omweg meer te maken via de 1e Weteringsewal. Zij kunnen vanaf deze vrijdag het spoor tussen Arnhem en Nijmegen oversteken via de nieuwe wandel- en fietsbrug.

Landschapspark

Park Lingezegen is een groot landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Het is een recreatiegebied voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, Elst, Huissen en Nijmegen-Noord. Daarnaast is er veel ruimte voor natuur, water, landbouw en cultuur.