NK Living Statues verplaatst naar zomer 2021

De huidige maatregelen brengen veel onzekerheid, waardoor een goede voorbereiding van het NK Living Statues niet gegarandeerd kan worden. De oorspronkelijke datum voor dit evenement, dat voor het eerst in Ede is, was 5 juli. Daarna werd er gekeken naar 27 september, maar gezien de coronacrisis is besloten het een jaar op te schuiven.

Stoppen met voorbereidingskosten

Living Statues ontvangt 40.000 euro van de gemeente Ede. Het valt derhalve onder de evenementen die gevraagd worden om de voorbereidingskosten te stoppen. Dit maakt het voor organisator Robin Hagen lastig om de organisatie voort te zetten: 'Nu we weten dat de maatregelen in ieder geval tot september gelden, is het verstandig om de knoop nu al door te hakken. Het is een te groot risico om een evenement te organiseren in september. Nu kunnen we ervoor zorgen dat we volgend jaar een spetterende editie neer kunnen zetten.'

Goede hoop voor volgend jaar

'We hopen dat de situatie het volgend jaar toelaat om een grootschalig evenement als het NK Living Statues in het centrum van Ede te organiseren. Edenaren houden van levende standbeelden. Dat hebben we gezien aan de bezoekersaantallen van de edities van Statues by Night. Het zou mooi zijn als dit evenement het centrum van Ede volgend jaar kan opfleuren', aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.