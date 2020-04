Vier miljoen voor Stadsboulevard Doetinchem

'De Stadsboulevard is eigenlijk het grote nieuws', vindt wethouder Ingrid Lambregts. 'En heel bijzonder is dat er een Park of Dutch Dreams komt.' Doel van de investering is om de rivier meer te betrekken bij de binnenstad, al langer een ambitie van het college. Het Park of Dutch Dreams komt tussen de Waterstaat, de Europabrug en de Gaswal in te liggen. 'De internationaal bekende tuinarchitect Piet Oudolf heeft gezegd dat hij op deze plek graag zijn gesloten tuin in een nieuwe vorm terug ziet komen', vertelt Lambregts. Bij de tuin van de Hummelose architect komt daarnaast ruimte voor een permanente expositie. Ook wordt de flaneersteiger verlengd in de richting van de Europaweg.



Het plan behelst daarnaast de aanpak van de Gaswal en de C. Missetstraat, de wegen langs het stadscentrum. 'We gaan die wegen afwaarderen voor het gemotoriseerde vervoer', vertelt Lambregts. Het zal een dertig kilometergebied worden, waarbij het verkeer in de ogen van de wethouder automatisch een andere route zal zoeken. 'Als je niet per se langs die route hoeft te rijden, ga je het niet meer doen. Omdat het een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt voor mensen om te verblijven langs de Oude IJssel.' Tussen de fietsbrug en de nieuwe wijk Iseldoks wordt een gebied ingericht met onder meer pleintjes en een ligweide.



Kritiek vanuit oppositie

Hoewel de raad eerder instemde met de plannen, is er niet louter enthousiasme binnen de Doetinchemse politiek. Oppositiepartij PvdA stemde in november tegen het plan en noemt de investering tijdens de coronacrisis ‘ongelukkig en ongepast’ en wijst naar bezuinigingen op het minimabeleid. 'Dat zijn appels en peren', vindt Lambregts, die het belangrijk vindt dat overheden juist tijdens de coronacrisis investeren: 'Het consumentenvertrouwen daalt, zeker partijen die kunnen blijven investeren en opdrachten kunnen geven, kunnen ervoor zorgen dat de economie draaiende blijft.'



‘Geen beter moment dan nu’

Lambregts wijst naar de harde klappen die ondernemers in de binnenstad, waaronder horeca, door de coronacrisis moeten incasseren. 'Ze hebben het ontzettend moeilijk', zegt de wethouder. 'We hebben eigenlijk dit plan bedacht om de positie van de binnenstad te versteken. Er is dus geen beter moment dan nu om dit plan uit te gaan voeren.'