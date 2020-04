Niels heeft een BMX-baan in zijn achtertuin

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Als 5-jarige rijdt Niels zijn eerste rondjes op de BMX-baan in Apeldoorn. Om thuis te oefenen worden er bij zijn ouders in de achtertuin al snel springbulten gebouwd. Inmiddels ligt er een parcours dat even lang is als een echte BMX-baan. De ideale plek dus voor Niels om alsnog zijn trainingen te doen.

Geen team om mee te trainen

De corona-maatregelen hebben zijn gezamenlijke trainingen met Team Oegema TVE stilgelegd. 'Gelukkig hebben we wel veel contact onderling', vertelt de BMX-er. Hij realiseert zich dat hij veel geluk heeft met zo'n grote achtertuin. 'Je loopt je huis uit, doet je kleren aan en je kan gewoon rustig een rondje gaan fietsen. Ook al is het één rondje: ik kan m'n hart luchten hier.'

Zijn techniek, start en uithoudingsvermogen kan hij thuis goed trainen. 'Maar wedstrijdspecifiek is het niet, want ik kan niet met andere rijders fietsen en de snelheid ligt ook iets lager. Dus het is niet hetzelfde, maar het is altijd beter als niks doen.'

Wel mist de fietser zijn teamgenoten, want alleen trainen is een vak apart. 'Met een timing-systeem probeer ik mezelf uit te dagen. En als het te makkelijk wordt, zet ik de shovel in een bult en maak een bult iets groter. Er is altijd wel iets te doen, maar het is makkelijker als er vrienden om je heen zijn die je uitdagen om nieuwe dingen te proberen. Hopelijk kunnen we wel zo snel mogelijk weer met de groep trainen.'

Seizoen net begonnen

Deze zomer zou de Voorstenaar eigenlijk de hele wereld over reizen voor BMX-wedstrijden. Het seizoen trapte hij in februari goed af in Australië. Maar door het corona-virus bleef het daarbij. 'Volgend weekend stond de wereldbeker in Papendal op de planning, één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen', vertelt Niels. Daar zou hij zich kunnen plaatsen voor het WK in Houston, zijn hoofddoel voor 2020.

Maar voorlopig blijft Niels vooral thuis in Voorst. Want wanneer er weer op internationaal niveau gefietst gaat worden is onbekend. 'Het maakt het wel lastig, want je weet op dit moment niet waarvoor je aan het trainen bent. We hebben geen wedstrijden in de planning staan. Ja, de Olympische Spelen van volgend jaar. Maar dat is 1,5 jaar verder.'

Mochten er binnenkort weer wedstrijden op de agenda komen, hoopt Niels snel weer zijn normale leven op te pakken. 'Over het algemeen kan ik sowieso niet wachten om weer in de dagelijkse sleur te zitten: twee keer per dag trainen op de BMX-baan. Het is niet het belangrijkste op dit moment natuurlijk, laten we eerst maar deze hele situatie onder controle zien te krijgen. Maar ik hoop wel dat we richting de zomer weer een keer in teamverband kunnen gaan trainen.'

Luister naar een gesprek met Niels.