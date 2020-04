Van hun eigen spaargeld kopen deze jongens tulpen voor eenzame ouderen

Ook vandaag zijn Gio en zijn vriend Tyn weer druk. Gespannen wachten ze op de vrachtauto die een tweede zending tulpen komt brengen. Ondertussen trappen ze een balletje in de voortuin. Want eigenlijk zijn het twee hartstochtelijke voetballers, Tyn is verdediger en Gio linksbuiten. Maar dat kan nu even niet door de corona. Pas volgende week woensdag mag er weer getraind worden. 'Gelukkig.'

Het is nog een heel werk met die tulpen. Samen met zijn moeder heeft Gio op internet een goedkoop adresje gevonden. Ze komen het brengen. Dan worden er op de keukentafel bosjes van gemaakt. 'Vier kleuren, van elke kleur komen er twee in het boeket. Bij elkaar worden het dus 50 bosjes. Die gaan ook dit keer naar eenzame ouderen, zoals de jongens het noemen.

Aangeven via de sneeuwschuiver

Als de jongens de vaste adresjes hebben gehad, kijken ze verder. 'Meestal zie je aan de vitrage of er oudere mensen wonen', weet Gio al uit ervaring. Daar bellen we dan aan en geven de bloemen aan op de sneeuwschuiver. Zo blijven we op anderhalve meter afstand.'

De ouderen zijn meestal blij verrast. 'Sommigen bedanken je hartelijk, vaak vragen ze of we een snoepje willen. Het is om de mensen blij te maken in die coronacrisis, eenzaam en zonder bezoek.'