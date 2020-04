Supporters De Graafschap relativeren D-day: 'Achterhoekse beschaving'

Fans van De Graafschap zijn in hun hoofd bezig met wel of geen promotie, maar zien alles ook in perspectief. Dat zegt Sjoerd Weikamp, voormalig fanatiek supporter en lid van de Raad van Commissarissen.

'Ik merk dat supporters duidelijk een soort pas op de plaats maken', opent Weikamp, die al jaren in allerlei functies aan De Graafschap is verbonden. Als lid van de RvC heeft hij tientallen contacten met de achterban. 'Natuurlijk voelt, ziet en merkt iedereen deze spanning wel en willen ze ook echt graag promoveren. Maar je proeft ook iets van Achterhoekse beschaving.'

Ook al promoveert De Graafschap vandaag, in het stadion zal het stil zijn (foto Omroep Gelderland)

Knokken voor het leven

Weikamp doelt daarbij ook op het overlijden van Henk Overgoor, een populaire oud-voetballer van De Graafschap. 'Dat zorgt voor nog meer relativering bij de fans. Ik woon 400 meter van ons stadion en van het ziekenhuis. In het ziekenhuis liggen nu mensen die knokken voor hun leven. Daar zitten ook supporters tussen. 'Kappertje' (de bijnaam van Overgoor, RvdM) is zelfs aan corona overleden. Dan is sport echt bijzaak, hoor.'

Bevriezen

Vanmiddag zal de KNVB vrijwel zeker een besluit nemen. De clubs hebben twee opties waaruit ze kunnen kiezen. Die kregen ze vanochtend binnen via de mail. Het is simpel: of er wordt niet gedegradeerd en niet gepromoveerd, of juist wél aan beide kanten. 'Als supporter zeg ik: bevries de stand en het is zoals het is. Dus promotie voor De Graafschap.'

'Als lid van de RvC weet ik ook hoe moeilijk het is voor de bond', aldus Weikamp. 'Ik ga er echter vanuit dat er een goed en weloverwogen besluit wordt genomen. De clubs hebben slechts een adviserende rol. Het moet geen Poolse landdag worden. Er zal door de KNVB een besluit worden genomen.'