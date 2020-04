Johan krijgt lintje: 'Ik zal hem straks dragen met trots'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In het najaar van 2015 ging het mis, op de tennisbaan. Hij viel ineens om. Dankzij de snelle inzet van zijn tennismaatjes en de AED, kwam zijn hartslag na de eerste klap weer terug. Hij herinnert zich niks meer, maar weet wel dat hij enorm veel geluk heeft gehad. Hij heeft een flinke poos nodig om te herstellen, maar al vrij snel krijgt hij energie van zijn missie: meer AED's in openbare ruimtes.

Doel nog niet bereikt

Esendam heeft verschillende acties op touw gezet -samen met andere mensen van zijn stichting- om zo geld bij elkaar te krijgen voor meer AED's. In 2017 zei hij daarover: 'Van slachtoffer ben ik ervaringsdeskundige geworden en nu ook actievoerder.'

Zijn werk is ook anno 2020 niet klaar. 'We zijn een heel eind, maar het kan nog beter. We zijn inmiddels bezig om ook in het buitengebied meer AED's te krijgen', vertelt hij in zijn achtertuin. 'En daarnaast moeten meer mensen opgeleid worden zodat ze kunnen reanimeren.'

Onverwacht, maar trots

Esendam was deze vrijdagochtend erg verbaasd toen burgemeester Bengevoord ineens in zijn beeldscherm verscheen, terwijl hij dacht alleen met zijn zoons te spreken. 'Ik dacht eerst dat het een foutje was, ik ben niet zo technisch', lacht hij. De onderscheiding komt onverwacht. Hij is er dolblij mee, maar benadrukt vooral ook dat bij zijn stichting veel meer mensen betrokken zijn, die net zoveel waardering verdienen.

Een feestje, vandaag, moet uitblijven. In zijn tuin, thuis in Winterswijk, staat wel een grote bos bloemen op tafel van zijn zoon uit Emmen. Die komt -op veilige afstand- een kop koffie drinken en zijn vader feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding. Op het echte lintje moet Esendam nog even wachten, maar dat vindt hij niet erg: 'Ik zal hem straks dragen met trots!'

