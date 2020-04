Financiële meevaller NEC en De Graafschap: clubs mogen beroep doen op regeling

NEC, De Graafschap en de andere clubs in de eerste divisie hebben een enorme financiële meevaller. Dat melden meerdere bronnen in het betaald voetbal.

De clubs in deze competitie blijken namelijk te vallen onder de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die door de overheid is ingesteld vanwege de coronacrisis. Bedrijven die als gevolg daarvan over drie maanden een omzetdaling van meer dan 20 procent hebben, kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij het UWV. En dat is voor de clubs in de eerste divisie dus het geval.

Of eredivisieclubs in nood ook een beroep kunnen doen op de NOW, is vooralsnog niet duidelijk.

Het bedrag mag uitsluitend worden aangewend voor de loonkosten. Bij NEC komt dat voor drie maanden neer op ongeveer een half miljoen euro. Dit zou betekenen dat de Nijmeegse club de gemaakte begroting dus grotendeels waar kan maken. De enige inkomsten die NEC en De Graafschap moet missen, zijn de recettes en horeca-inkomsten van de vijf thuiswedstrijden die niet meer worden gespeeld.

