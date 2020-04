Hattemer Ad Spakman koninklijk onderscheiden

In het kader van de Lintjesregen 2020 is Adriaan Johannes (Ad) Spakman benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ad Spakman (1950) vervulde naast zijn baan vele taken als vrijwilliger in en rondom Hattem. Zo was hij van 1992 tot 2004 bestuurslid commerciële zaken en vicevoorzitter bij voetbalvereniging S.V. Hatto-Heim. Hij bracht structuur aan in de sponsoring, zorgde voor opleidingen en regelde goede materialen. Ook stimuleerde hij de jeugd van de vereniging om zelf vrijwillige activiteiten te ondernemen. Tussen 2006 en 2016 zette Ad Spakman zich ook in als voorzitter van voetbalvereniging WZC Wapenveld. Hij werkte hier onder andere aan een bestuurlijk en financieel gezonde vereniging.

Daarnaast is hij sinds 2004 vrijwilliger bij RTV Hattem, waarvan sinds 2018 ook als bestuurslid. Bij RTV Hattem is hij programmamaker en presentator bij het tv-programma Portret en het radioprogramma Zendtijd voor de Kerken en sinds een aantal maanden draait hij mee als presentator van Hattem Actueel.

Naast deze omvangrijke vrijwilligerstaken zette Ad Spakman zich ook jarenlang in voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hattem en de Fuite Kerstconcerten in Apeldoorn.

Later alsnog feestelijk moment voor uitreiking

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen was het helaas niet mogelijk dat burgemeester Toon van Asseldonk hem de versierselen uitreikte in het stadhuis. De burgemeester is daarom op gepaste afstand bij Ad Spakman aan de deur geweest om hem te feliciteren. Hij ontving van de burgemeester een bos bloemen om de felicitaties te ondersteunen. Op een later moment krijgt hij alsnog tijdens een feestelijk moment de versierselen opgespeld.