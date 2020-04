Nooit een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen: initiatiefnemers 'verbijsterd'

Er zal nooit een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen geplaatst worden. De gemeenteraad van Barneveld nam woensdagavond een motie daarover aan. Met de motie reageerden verschillende partijen op de lokale stichting NiVo, die plannen had voor een standbeeld in het centrum van Voorthuizen. De initiatiefnemers van de stichting zijn verbijsterd door de gang van zaken.

'Dit is te gek voor woorden.' Cor Wiesnekker van stichting NiVo kan er niet over uit. Zijn stichting had een voorstel voor een standbeeld van Lodewijk Napoleon gedaan. 'Hij heeft ontzettend veel betekend voor ons dorp. Hij heeft de hoofdstraat laten aanleggen, ervoor gezorgd dat ons dorp in tweeën is gesplitst. Hij heeft ons welvaart bezorgd en meerdere keren geld gedoneerd aan onze kerken.'

Zie ook: 'Bezetter' Napoleon niet welkom in Voorthuizen

Toch stuitte het plan in de samenleving op weerstand. 'Zoveel weerstand zelfs, dat wij door heel veel inwoners benaderd werden', zegt Judith van den Wildenberg. Zij is fractievoorzitter van de lokale partij Burger Initiatief. 'Mensen waren echt bang dat dat beeld er zou komen, terwijl zij dat niet wilden.'

Meer tijd nodig

Ook Wiesnekker proefde dat sentiment. 'Dat werd tijdens commissievergaderingen wel duidelijk. Daarom hebben wij ook besloten onze subsidieaanvraag in te trekken. Wij willen eerst zorgen dat het draagvlak groter wordt, en pas daarna overgaan tot het plaatsen van het beeld.'

Hij is ervan overtuigd dat het zou lukken om meer enthousiasme in de samenleving te krijgen. 'Als je de geschiedenis niet goed kent, zie je alleen maar een overheerser. Maar Lodewijk Napoleon was eigenlijk te goed voor Nederland, daarom werd hij na vier jaar ook teruggehaald naar Frankrijk.' De stichting was daarom al druk met een nieuw communicatieplan. 'Alleen was dat op dit moment wat lastig, vanwege corona.'

Zie ook: Napoleon moet de toeristische trekpleister van Voorthuizen worden

Van den Wildenberg heeft echter geen vertrouwen in de stichting. 'Ze hebben de afgelopen jaren het draagvlak nooit kunnen vergroten. Waarom zou dat nu wel lukken?' En dat de stichting de subsidieaanvraag introk, was voor haar ook niet genoeg. 'Ze hebben eerder al aangegeven dat hun geldschieter ook het hele beeld wel wil bekostigen. Als dat gebeurt, kan het college toestemming geven zo'n beeld te plaatsen. Dan kunnen wij als raad er niets meer aan doen.'

Nooit zo'n splijtzwam

Dus besloot ze een motie in te dienen, die woensdagavond een meerderheid van de stemmen kreeg. De motie verbiedt het college ooit nog medewerking te verlenen aan een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen. 'Het is voor mij duidelijk dat een groot deel van de samenleving dit niet wil', zegt Van den Wildenberg. 'Zo'n standbeeld zou een splijtzwam worden en dat moeten we voorkomen.'

Wiesnekker begrijpt niets van de plotselinge beslissing van de raad. 'Zo ga je toch niet om met burgerinitiatieven. Zeker niet als je partij 'Burger Initiatief' heet. Wij hebben ons niet kunnen verdedigen tegen deze motie.' En vooral dat laatste steekt. 'We zijn drie jaar bezig geweest met dit plan, en dat werk is nu in tien minuten tijd weggegooid.' Van den Wildenberg blijft bij haar standpunt. 'Het is ze in drie jaar niet gelukt voor genoeg draagvlak te zorgen, dan zou dat nu ook niet zomaar lukken. Zo'n splijtzwam willen wij niet in Voorthuizen.'