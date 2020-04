Veel steun petitie voor 'Goedemorgenman' van de Vierdaagse

Leonie Kruik (41) uit Zwammerdam wil dat de kruising Heyendaalseweg/Houtlaan een gedenkbord krijgt dat herinnert aan John van Vucht. Van Vucht overleed in februari op 75-jarige leeftijd. De Vierdaagseloopster startte online een petitie.

Goedemorgen in minstens negen talen

Jarenlang wenste Van Vucht de Vierdaagselopers 'goedemorgen'. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels, Frans, Chinees, Spaans, Russisch, Italiaans en Pools. Voor talen die Van Vucht niet machtig was, beschikte hij over een boekje met de vertaling van 'goedemorgen'.

Kruik zou dit jaar voor de zevende keer meedoen, ze deed de voorbije keren mee aan de 50 kilometer. 'Ik wandel in een behoorlijk tempo en meestal alleen. John gaf je altijd een boost. Hij deed het niet voor het geld. Het kostte hem geen enkele moeite, maar hij stond er wel altijd. Hij was een icoon voor ons en we hadden hem in juli graag geëerd. Door de coronacrisis kan dat nu niet.'

Leonie Kruik. Eigen foto

'Mooi idee dankzij de coronacrisis'

Een petitie om een gedenkplaat voor de 'Goedemorgenman van de Vierdaagse' te realiseren was snel geboren. Kruik: 'Op veel Facebookpagina's wordt en werd niet alleen gemopperd over het feit dat de afgelasting zolang moest duren. Door corona kwamen ook mooie ideeën naar boven en dit was er een van.'

Haar voorstel om Van Vucht te vereeuwigen zou de instemming van diens weduwe hebben, heeft Kruik via-via begrepen; de online petitie was vrijdag na het middaguur al ruim 750 keer ondertekend.

Een woordvoerster van de gemeente Nijmegen spreekt van een 'sympathiek gebaar'. 'Ideeën worden beoordeeld door een werkgroep', zegt ze. Indieners kunnen op deze website terecht.

