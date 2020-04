Achterhoeks duo gaat viral met dialectcover

'Het was eigenlijk bedoeld als een grapje', zegt Kerkhof lachend. 'Ik had niet verwacht dat het zo'n vlucht zou nemen. Het is een beetje onwerkelijk.' Inmiddels is het filmpje dat Klompenhouwer deelde van de cover 40.000 keer bekeken op diverse sociale media. Opvallend detail: tot vrijdagmorgen hadden de twee elkaar nog nooit gezien. 'Nee, we kenden elkaar van Facebook', aldus Klompenhouwer. 'Dus we zagen elkaar straks voor het eerst en dat is eigenlijk wel heel raar in deze tijd. Je kunt elkaar ook niet even een knuffel geven of zoiets.'



Tussen het idee voor de cover en de uiteindelijke uitwerking zat volgens het duo weinig tijd. 'Vorige week woensdag spraken we elkaar voor het eerst', aldus Klompenhouwer, normaal gesproken acteur. 'En toen bedachten we dat we iets leuks wilden doen in deze coronatijd. Al snel kwamen we erop uit dat het in het dialect moest.' Kerkhof, in het dagelijks leven zangeres, vult aan: 'Vervolgens stond de tekst eigenlijk binnen een dag. Al met al is het heel bijzonder.'