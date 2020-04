19 nieuwe Gelderse coronadoden, 9 patiënten naar het ziekenhuis

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 505. Dat zijn er 19 meer dan gisteren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Het gaat hier om cijfers die bij het RIVM bekend zijn. Het werkelijke aantal slachtoffers van het virus ligt hoger. Het is namelijk niet altijd bekend of iemand corona heeft, omdat niet iedereen wordt getest.

In 24 uur tijd zijn er ook 9 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in onze provincie, wat het totaal op 1203 brengt. Dat is het laagste aantal in lange tijd. Ook in de landelijke cijfers is een dalende trend te zien.

Het aantal Gelderse besmettingen steeg met 110 tot 4692.

Landelijke cijfers

In heel Nederland werden de afgelopen 24 uur 112 nieuwe doden door corona gemeld. In totaal zijn nu zeker 4289 mensen omgekomen door het coronavirus. Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames met 123 tot 10.281 in totaal. Het totaal aantal bekende besmettingen in ons land staat nu op 36.535.

Eerder op de dag melden het CBS en RIVM al dat in de derde week van april de sterfte in Nederland door corona is afgenomen. Naar schatting overleden vorige week 4300 mensen. Dat zijn er zo'n 1450 meer dan gemiddeld in deze periode in de afgelopen jaren. De afgelopen weken was deze zogeheten oversterfte nog zo'n 2000.

