Drie snelheidsduivels verliezen rijbewijs in Wijchen

De 42-jarige automobilist passeerde op de A50 een onopvallende surveillanceauto. Agenten besloten de man te volgen en registreerden een snelheid van 219 kilometer per uur, waar 130 is toegestaan. Het was niet de eerste keer dat deze snelheidsduivel zijn rijbewijs moest inleveren, zegt wijkagent Henry van Galen. Ook in 2017 werd zijn pasje ingevorderd vanwege veel te hard rijden.

Even later kwam de politie twee motorrijders van 25 en 26 uit Uden op het spoor. Zij reden met 139 kilometer per uur over de Graafseweg, een weg waar 80 is toegestaan. Ook zij konden hun rijbewijs inleveren.