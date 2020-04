De broer van Guus Hiddink zit vast op de Malediven

'Wij zitten hier alleen met de manager en de kok van het hotel', vertelt Hiddink vanuit Malé, de hoofdstad van de eilandengroep. Het hotel verlaten is geen goed idee: 'Als je een voet buiten de hoteldeuren zet en de politie ziet je, gooien ze je in de gevangenis.'

'De coronacrisis heeft hier inmiddels kei hard toegeslagen. In het begin ging het goed, maar twee weken geleden is er toch iemand door de strenge controles gekomen. Deze persoon heeft het virus vanuit China hiernaartoe gebracht en nu is de hele stad in rep en roer en is er sinds een week een totale lockdown afgekondigd', legt Hiddink uit.

'Net een huwelijk'

De assistent-trainer zit dus samen met bondscoach Martin Koopman, geboren in Wezep, vast. 'We proberen de dag door te komen, ik houd me maar een beetje bezig met voetbalzaken. Heb in de loop der jaren veel opgeslagen en dat ga je nog eens door en ik volg een trainerscursus van de KNVB via internet.'

Zijn de trainers elkaar ondertussen niet helemaal zat? 'Nee, het is net een huwelijk, 90 procent van de tijd gaat het goed. Af en toe is er wat ruis op de lijn, maar daar komen we altijd weer uit. Zo goed kennen we elkaar inmiddels wel.'

Hiddink op een van de tropische eilanden. De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: René Hiddink

Standbeeld

Hiddink werkt met Koopman aan de kwalificatie voor het wereldkampioenschap in 2020 in Qatar. 'Maar dat wordt een lastig verhaal, want we staan veel punten achter op Syrië, de nummer één in de poule. Maar we maken goede kans om ons te plaatsen voor de Asian Cup. Als dat lukt, krijgen we een standbeeld hier.'

Wanneer de bal weer gaat rollen, is niet te zeggen. Vooralsnog zitten de eilanden op slot. Hiddink kan dan ook niets anders dan wachten en hopen op goed nieuws. Ondertussen zit zijn vriendin in Italië en zijn kinderen wonen in Doetinchem.

Toch is hij niet van plan snel het vliegtuig te pakken als er goed nieuws komt. 'Als het toegelaten wordt, wil ik hier de boel graag weer opstarten. Ik zou pas in juni terugkeren in Europa, maar ik weet niet of dat gaat lukken.'

Koopman en Hiddink bij de presentatie als trainers van het nationale team.

René Hiddink en Martin Koopman (r). Foto: René Hiddink

Beluister het gesprek met Hiddink.