Box met Achterhoekse streekproducten populair

'Nu de horeca vrijwel dicht is, blijven lokale leveranciers met hun producten zitten. Dat mag niet gebeuren. Restaurants zijn afhankelijk van lokale leveranciers en in deze tijden moeten we elkaar steunen zodat we straks weer samen door kunnen.' , vond Rosemarijn. Ze zocht contact met Bjorn en ze besloten een borrel en maaltijdbox met Acherhoekse streekproducten aan te gaan bieden. Samen met Liesette Hensen, die in Doetinchem een eetwinkel wil beginnen, is de Naoberkrat in een week tijd opgezet.

Steun voor Achterhoekse boeren

Het blijkt een succes: inmiddels verzorgen ze wekelijks op bestelling voor zo'n 160 tot 180 personen een maaltijdbox met recepten van chefkok Bjorn Massop en leveren ze regelmatig een borrelkrat, die klanten in onder mer Etten, Doetinchem en Toldijk kunnen afhalen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het voorziet in de behoefte aan pakketten met streekproducten en het is een steun voor de Achterhoekse boeren.

Enorme vraag

Streekproductenpakketten, zoals de maaltijdboxen, zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de vraag daarnaar enorm gegroeid is. Consumenten willen de herkomst van de producten weten en kopen daarom graag bij de boer.