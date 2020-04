Wijkagent Jacques (66) krijgt lintje in Ede

Jacques is meer dan veertig jaar politieagent geweest in de gemeente Ede. Met een smoes werd hij vrijdag naar het gemeentehuis geleid.

Laatste dag in politiepak voor 'koffie met burgemeester'

Jacques is 66 en gaat met pensioen. Deze week leverde hij zijn wapens al in. En vandaag is de laatste dag dat hij zijn politiepak draagt.

Hoewel een groot afscheid er door de coronacrisis niet inzit, wilde de burgemeester nog wel graag een kopje koffie drinken met de wijkagent, werd hem verteld. 'Kom in politie-uniform, want de burgemeester wil graag op de foto met je', vertelde een collega hem.

Dat Jaqcues naar het gemeentehuis ging omdat hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zou worden, had hij niet door. 'Ik dacht dat politie daar niet voor in aanmerking kwam', zegt hij achteraf. Hij vermoedde juist dat 'koffie met de burgemeester' een smoes was voor een ludiek afscheid van de politiecollega's. 'Abseilen, ofzo. Zo gaat dat wel vaker.'

Burgemeester: 'Die man gaat niet zomaar weg'

In een - door de coronacrisis - vrijwel lege raadszaal werd de agent door burgemeester René Verhulst op gepaste afstand toegesproken. Hij stelde dat het inderdaad bijna nooit voorkomt dat een politieman een lintje krijgt. 'Maar er gaat toch iets bijzonders gebeuren.'

Foto: Omroep Gelderland.

De wijk Veldhuizen in Ede kwam de afgelopen jaren nogal eens negatief in het nieuws. Door autobranden bijvoorbeeld, of door rellende jongeren tijdens de jaarwisseling. Jacques werkte de afgelopen elf jaar als wijkagent in Veldhuizen B en spande zich in om die onrust terug te dringen.

Hij bouwde volgens de gemeente een krachtig netwerk op met bewoners en startte een samenwerking met onder meer de moskee en woningcorporatie, waardoor de onrust verminderd kon worden. 'Je bent een politieman in hart en nieren, altijd in de wijk', zegt Verhulst. 'Die man gaat niet zomaar weg', dachten de burgemeester en politiecollega's.

41 lintjes

'Nu kan ik dubbel genieten van mijn pensioen', zegt Jacques, die na de toespraak glundert van trots, maar nog steeds niet helemaal begrijpt waarom nou juist hij een lintje krijgt.

In totaal worden er in de gemeente Ede dit jaar 41 lintjes uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de maatschappij. Vanwege de coronacrisis gaat dan anders dan voorheen.

De burgemeester verrast en feliciteert de meeste mensen dit jaar telefonisch met hun koninklijke onderscheiding vanwege de coronacrisis. Foto: Gemeente Ede.

Er was deze vrijdag geen feestelijke bijeenkomst, zoals traditiegetrouw gedaan wordt. In plaats daarvan werden nieuwe ridders door de burgemeester en locoburgemeester Leon Meijer gebeld. Later dit jaar volgt alsnog een bijeenkomst, zo is de bedoeling. Jacques mocht zijn onderscheiding als enige al even vasthouden, maar ook zijn lintje gaat tot die tijd weer de kluis in.

